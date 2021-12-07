Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится Покупателем после поставки Товара в размере 100 % общей стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после его получения. Поставщик обязуется в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора поставить Покупателю Товар. Датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной