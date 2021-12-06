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Наименование закупки
Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Елецкое ЛПУМГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 20:08
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 920 544-05-21
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
s.chernikov@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черников Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Елецкое ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2021 00:00 GMT +306.12.2021 00:0006.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251612Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Елецкое ЛПУМГ
Начальная цена
324 564,29
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Липецкая область, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Елецкое ЛПУМГ, Российская Федерация, 399742, Липецкая область, Елецкий район, п/о Ключ ЖизниРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМ и СП: оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку с 22 по 30(31) число месяца.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Кол-во: 6.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
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