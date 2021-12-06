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    Главная / Торги / Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Елецкое ЛПУМГ

    Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Елецкое ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 00:0006.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251612Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251612

    Наименование закупки

    Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Елецкое ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 20:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 920 544-05-21

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    s.chernikov@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черников Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Елецкое ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 00:00 GMT +306.12.2021 00:0006.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251612Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Елецкое ЛПУМГ

    Начальная цена

    324 564,29

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Липецкая область, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Елецкое ЛПУМГ, Российская Федерация, 399742, Липецкая область, Елецкий район, п/о Ключ ЖизниРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМ и СП: оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку с 22 по 30(31) число месяца.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр масляный MANN W920/21 ГАЗ-3302, 3310, 3311"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр воздушный внешний 3302-1109010-99 ГАЗ-3302 дв.ЗМЗ-40522, 560 ЕВРО-2"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Стартер ГАЗ,УАЗ с дв.402,421 редукторный 5732-3708000"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Генератор ГАЗ 14В 90А"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Провод высоковольтный полусиликон ГАЗ, УАЗ HL432 HOLA"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Катушка зажигания ГАЗ-2705-Бизнес 57-3705 ТУ 4573-008-74099959-2006 ООО "Автокомпоненты - Группа Газ" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Колодка тормозная ГАЗ 3302 передняя 3302-3501800 1 комплект (4шт)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Колодки тормозные задние 3302-3502090-01 ГАЗ ГОСТ Р 50507-93"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Шарнир рулевой Газель в сборе 4ШТ 3302-3414029"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Шарнир рулевых тяг ГАЗ 2217, 3302 2217-3414029-10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Шкворень Газель 3302-3000100 в сборе "Оригинал""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Крестовина карданного вала в сборе УАЗ 469-2201026"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Фильтр масляный 406-1012005 ГАЗ"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 14"

    "Элемент фильтрующий воздушный УАЗ 31622, 3302, 3301 040-1109080/31512-1109080"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Стартер 406, 405, 409 двигатель ГАЗ, УАЗ 6012-3708"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Генератор 3771000 УАЗ-Патриот"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Провод высоковольтный 4091.3707244-275 в/н УАЗ с ЗМЗ-4091 с наконечниками SILICON"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Катушка зажигания ГАЗ BOSCH 40904 3705000"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Колодки тормозные дисковые передние 3163-3501088 УАЗ 4ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Колодки тормозные задние ООО "УАЗ" 3163-3502088/89 УАЗ-3163"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 21"

    "Наконечник рулевой тяги левый УАЗ-452, 469 в сборе 00469-00-3414057-001 ОАО УАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Наконечник рулевой тяги в сборе УАЗ правый 469-3414056-01"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 23"

    "Шкворень 3160-2304019/16/23 УАЗ-Хантер, Патриот с латунными вкладышами, 4ШТ METALPART"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 24"

    "Крестовина карданного вала в сборе УАЗ, ГАЗель, Волга, МТЗ 469-2201025"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 25"

    "Крестовина карданного вала в сборе УАЗ, ГАЗель, Волга, МТЗ 469-2201025"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Радиатор охлаждения УАЗ Патриот 3163-1301010-30"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 27"

    "Радиатор охлаждения ГАЗель-Бизнес, УМЗ-4216 трехрядный 3302Б-1301010-30"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Радиатор отопителя 3163-1301010 УАЗ-3163"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Радиатор отопителя Газель 3302-8101060-10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Амортизатор передней подвески УАЗ-3162,3163 "KENO" KNU-2905006-61"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Амортизатор задней подвески УАЗ-3163 газ-масло 3151-95 2915006-96"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Патрубки радиатора 3163-1303010/27 УАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Патрубок радиатора 33023-1303010 УМЗ 4216"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Комплект сцепления 624318609 УАЗ ГОСТ Р 53409-2009"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Сцепление комплект Krafttech ГАЗель W05240A"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Цилиндр сцепления главный УАЗ-3163 3163-1602300 ООО "УАЗ""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Цилиндр сцепления рабочий УАЗ-3163 42000.3160-50-1602510-00 ООО "УАЗ""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 38"

    "Цилиндр сцепления главный Газель - Бизнес 3302-1602300"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Цилиндр сцепления рабочий SACHS ГАЗ-3302 Бизнес 486283000131"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Фара без лампы КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ-3102, УАЗ-3160 341-3711 АвтоТехКом"

    Кол-во: 2.000

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