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Наименование закупки
Поставка волокнистого наполнителя для нужд ООО Газпром ПХГ в 2022 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 17:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
(812) 613-00-75
Факс
Адрес электронной почты
ANovichkov@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новичков Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка волокнистого наполнителя для нужд ООО Газпром ПХГ в 2022 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
16.12.2021 16:00 GMT +316.12.2021 16:0016.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251610Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка волокнистого наполнителя для нужд ООО Газпром ПХГ в 2022 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, Российская Федерация, 188349, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня ЛядиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель обязан оплатить поставленную партию Продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта первичных документов
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 0.300
Кол-во: 0.300
Кол-во: 0.150
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