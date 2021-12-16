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    Главная / Торги / Поставка волокнистого наполнителя для нужд ООО Газпром ПХГ в 2022 году

    Поставка волокнистого наполнителя для нужд ООО Газпром ПХГ в 2022 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 16:0016.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251610Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251610

    Наименование закупки

    Поставка волокнистого наполнителя для нужд ООО Газпром ПХГ в 2022 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 17:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-00-75

    Факс

    Адрес электронной почты

    ANovichkov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новичков Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка волокнистого наполнителя для нужд ООО Газпром ПХГ в 2022 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.12.2021 16:00 GMT +316.12.2021 16:0016.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251610Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка волокнистого наполнителя для нужд ООО Газпром ПХГ в 2022 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Российская Федерация, 188349, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня ЛядиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель обязан оплатить поставленную партию Продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта первичных документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Продукт химический Экстэлинт ТУ 20.59.59-116-53501222-2017 АО "ПОЛИЭКС""

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 2"

    "Продукт химический Экстэлинт ТУ 20.59.59-116-53501222-2017 АО "ПОЛИЭКС""

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 3"

    "Продукт химический Экстэлинт ТУ 20.59.59-116-53501222-2017 АО "ПОЛИЭКС""

    Кол-во: 0.150

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