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    Главная / Торги / Поставка компьютеров

    Поставка компьютеров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251599Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251599

    Наименование закупки

    Поставка компьютеров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 13:26

    Документация процедуры

    Лист.jpg

    Описание.docx

    Расчет_НМЦК.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"

    Юридический адрес

    606026, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1

    Почтовый адрес

    606026, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1

    Контактный телефон

    +7 8313 20-26-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    ekonom-bol2@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дьяков Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка компьютеров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251599Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютеров

    Начальная цена

    152 150,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный 1аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка 10 дней, оплата 15 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"

    Адрес местонахождения

    606026, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компьютер персональный ART-PC Lite Intel Core I5-10400 S1200 Box Corsair DIMM DDR4 2666MHz CMK16GX4M2A2666C16 2х8ГБАЙТ Asus Prime B460M-A Raid 0,1,5,10 SATA 3TB 6GB/S 256MB Red WD30EFZX WDC - 2ШТ корпус PowerCool S1007BK-E, соленоидный замок ATX 500Вт 120ММ, вентилятор Zalman ZM-F3 FDB(SF) 3-pin 20-23dB Ret, твердотельный диск 256GB Silicon Power A55, M.2 2280, адаптер D-Link DFE-530TX - 2ШТ для организации системы хранения изображений"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Компьютер ART-PC Lite Windows 10 Professional в составе: Корпус Prime Box SS301E. Блок питания ATX-400W. Материнская плата MSI H510M PRO-E Soc-1200 Intel H510 2xDDR4 mATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI. Процессор CPU Intel Socket 1200 Core i3-10105F (3.7Ghz/6Mb). Устройство охлаждения(кулер) Intel . Видеокарта Sinotex Ninja NL22NP013F, GT220 PCIE (48SP) 1G 128BIT DDR3 (DVI/HDMI/CRT). Память оперативная Crucial DDR4 8GB 2666 UDIMM. Накопитель SSD 240GB QUMO Novation TLC 3D (Q3DT-240GPPN) 2,5"/7 mm R/W 561/496 OEM."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Монитор компьютерный ViewSonic VA2418-SH nonglare 23.8ДЮЙМ 1920х1080 IPS 5ms VGA, HDMI 1000:1 178°/178° 250кд/м2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Клавиатура проводная Sven Standard 301 USB 104 клавиши черный SV-03100301UB"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Мышь компьютерная проводная Defender MS-900 черный оптический USB"

    Кол-во: 1.000

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