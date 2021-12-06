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    Главная / Торги / Закупка картриджей

    Закупка картриджей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 17:0006.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251594Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251594

    Наименование закупки

    Закупка картриджей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 16:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    Почтовый адрес

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Контактный телефон

    +7 929 614-58-99

    Факс

    +7 495 504-29-11

    Адрес электронной почты

    shulga_ev@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шульга Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка картриджей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 17:00 GMT +306.12.2021 17:0006.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251594Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка картриджей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Московская область, г.Щелково, ул. Московская д.77БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель оплачивает Поставщику 100% цены Товара в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной или УПД

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фотобарабан Xerox 101R00474 черный 10000 страниц для Phaser 3052/3260/ WC 3215/3225"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Картридж Sakura SA106R02782 черный 6000 страниц совместимый"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 3"

    "Картридж Canon C-EXV32 2786B002 черный 19400 страниц оригинальный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Картридж Canon 056Н 3008C002 черный 21000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Картридж Canon 057 H BK 3010C002 черный 10000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Картридж Sakura SATN2090 1000 страниц совместимый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Фотобарабан Brother DR3400 черный 50000 страниц для HL-L5000D, HL-L5100DN, HL-L5100DNT"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Картридж Brother TN-3520 черный 20000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Картридж Xerox 106R01631 голубой 1000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Картридж Xerox 106R01632 пурпурный 1000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Картридж Xerox 106R01633 желтый 1000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Картридж Xerox 106R01634 черный 2000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Картридж Xerox 106R02310 черный 5000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Картридж Sakura SA106R01487 черный 4100 страниц совместимый"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 15"

    "Фотобарабан Xerox 101R00432 черный 22000 страниц для WC 5016/5020/B"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Картридж Xerox 106R01277 черный 12600 страниц оригинальный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Картридж Cactus CS-PH6140B черный 2600 страниц совместимый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Картридж Cactus CS-PH6140Y желтый 2000 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Картридж Cactus CS-PH6140M пурпурный 2000 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Картридж Cactus CS-PH6140C голубой 2000 страниц совместимый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Картридж Cactus CS-PH6130B черный 2500 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Картридж Cactus CS-PH6130C голубой 1900 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Картридж Sakura SACE285A черный 2000 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Картридж Sakura SAQ5949X черный 6000 страниц совместимый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Картридж Sakura SACF280X черный 6900 страниц совместимый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Картридж Sakura SACE505X черный 6500 страниц совместимый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 27"

    "Картридж HP 16A Q7516A черный 12000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Картридж Sakura SACB436A черный 2000 страниц совместимый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 29"

    "Картридж Sakura SACC364X черный 24000 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Картридж HP 64X CC364X черный 24000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Картридж Sakura SAQ7553X черный 6000 страниц совместимый"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Картридж Sakura SAQ5949A черный 2500 страниц совместимый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 33"

    "Картридж Sakura SAQ2612A черный 2000 страниц совместимый"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 34"

    "Картридж Sakura SAQ2613X черный 4000 страниц совместимый"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 35"

    "Картридж HP 82 C4913A желтый 69МЛ оригинальный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Картридж HP 82 C4912A пурпурный 69МЛ оригинальный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Картридж HP 82 C4911A голубой 69МЛ оригинальный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 38"

    "Картридж HP 82 CH565A черный 69МЛ оригинальный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 39"

    "Фотобарабан Xerox 101R00555 черный 30000 страниц для WC 3335/3345"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 40"

    "Картридж Xerox 106R03623 черный 15000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 12.000

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