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    Главная / Торги / Поставка пленки, фиброволокна, сетки сварочной, закрепителя, разделителя, лаковой пропитки

    Поставка пленки, фиброволокна, сетки сварочной, закрепителя, разделителя, лаковой пропитки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 09:0006.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251590Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251590

    Наименование закупки

    Поставка пленки, фиброволокна, сетки сварочной, закрепителя, разделителя, лаковой пропитки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 15:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пленки, фиброволокна, сетки сварочной, закрепителя, разделителя, лаковой пропитки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 09:00 GMT +306.12.2021 09:0006.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251590Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пленки, фиброволокна, сетки сварочной, закрепителя, разделителя, лаковой пропитки

    Начальная цена

    810 355,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    50% стоимости оплата в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора, оставшаяся часть стоимости товара выплачивается в срок не позднее 5 рабочих дней с момента передачи товара, поставка в течение одного дня с момента получения заявки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка полиэтиленовая техническая 1.5х100М 0.15ММ прозрачная ПЭ 15.12КГ Россия"

    Кол-во: 1804.000

    "Позиция 2"

    "Фиброволокно Ресурс полипропиленовое волокно 12х0.034ММ 16168803"

    Кол-во: 96.000

    "Позиция 3"

    "Сетка сварная арматурная БВБ Альянс 35ГС кладочная 150х150ММ 5ММ"

    Кол-во: 1569.000

    "Позиция 4"

    "Закрепитель цвета сухая окрашенная смесь для придания цвета при производстве печатного бетона Color Hardener цемент, пигмент, кварцевый песок, добавки 27КГ мешок 5КГ/М2"

    Кол-во: 7845.000

    "Позиция 5"

    "Разделитель для печатного бетона и декоративной штукатурки Кона бесцветный 0.2КГ/М2 15КГ"

    Кол-во: 313.800

    "Позиция 6"

    "Пропитка для дерева лаковая водорастворимая Огнеза ОГНЕЗА-ПО-Д бесцветная мешок 25КГ огнеозащитная 15980423"

    Кол-во: 313.800

    "Позиция 7"

    "Добавка гранулированная синтетическая International Paint Non-slip противоскользящая 1КГ/0.07КГ 3000Г YMA905/1EA"

    Кол-во: 22.000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
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