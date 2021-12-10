"Позиция 1" "Набор презентационный в составе:1. Декоративная тарелка в подарочной коробке 195ММ, эллипс, фарфор, надглазурное, полихромное, декорирование, рисунок из серии Санкт-Петербург: Пикалов мост / Нижне-Лебяжий мост / Синий мост / Поцелуев мост / Аничков мост / Итальянский мост, изготовитель: АО «Императорский фарфоровый завод». 2. Подарочный сет варенья «Из самого сердца Сибири» в коробке торговой марки «Территория тайги», в составе: варенье из сосновых шишек 250Г, варенье из сосновых шишек с кедровым орехом 250Г, подарочная коробка крафт 145х90х75ММ"

Кол-во: 40.000