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    Главная / Торги / Поставка презентационной продукции

    Поставка презентационной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:3010.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251589Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251589

    Наименование закупки

    Поставка презентационной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 16:42

    Документация процедуры

    ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_ДУП_2021__03.12_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Газпром экспо
    Все закупки и тендеры Газпром экспо

    Юридический адрес

    190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А

    Контактный телефон

    +7 812 455-02-68

    Факс

    +7 812 455-02-55

    Адрес электронной почты

    r.marinova@gazpromexpo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маринова Радостина Антонова

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка презентационной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 10:30 GMT +310.12.2021 10:3010.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251589Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка презентационной продукции

    Начальная цена

    118 080,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, лит. А, ДЦ «Преображенский Двор», 6 этаж, офис 604Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик осуществляет поставку товара в течение 7 (семи) календарных дней, исчисляемых с даты заключения Договора. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика. Покупатель оплачивает поставленный Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, исчисляемых с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной/ УПД, при наличии оригинала счета у Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром экспо
    Все закупки и тендеры Газпром экспо

    Адрес местонахождения

    190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор презентационный в составе:1. Декоративная тарелка в подарочной коробке 195ММ, эллипс, фарфор, надглазурное, полихромное, декорирование, рисунок из серии Санкт-Петербург: Пикалов мост / Нижне-Лебяжий мост / Синий мост / Поцелуев мост / Аничков мост / Итальянский мост, изготовитель: АО «Императорский фарфоровый завод». 2. Подарочный сет варенья «Из самого сердца Сибири» в коробке торговой марки «Территория тайги», в составе: варенье из сосновых шишек 250Г, варенье из сосновых шишек с кедровым орехом 250Г, подарочная коробка крафт 145х90х75ММ"

    Кол-во: 40.000

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