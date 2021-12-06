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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка аккумуляторных батарей и расходных материалов для нужд ПФ «Костромагазгеофизика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 15:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
(3452)540976
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
v.korzhavin@nedra.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коржавин Вячеслав Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аккумуляторных батарей и расходных материалов для нужд ПФ «Костромагазгеофизика»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2021 14:00 GMT +306.12.2021 14:0006.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251588Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аккумуляторных батарей и расходных материалов для нужд ПФ «Костромагазгеофизика»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Костромская область, 156518, Костромская обл., Костромской р-н, пос. Фанерник, ул. Геофизиков, д. 25А или город Новосибирск, ПГТ Пашино, улица Подорожная, дом 92.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Сроки поставки: 15 календарных дней с момента подписания договора. Поставка собственным или арендованным транспортом Участника до склада Заказчика. Транспортные расходы включены в стоимость поставляемого товара. Оплата согласно договору.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 163.000
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