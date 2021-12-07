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    Главная / Торги / Поставка смесителей, канализационных труб, отвода, муфт

    Поставка смесителей, канализационных труб, отвода, муфт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251587Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251587

    Наименование закупки

    Поставка смесителей, канализационных труб, отвода, муфт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 15:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка смесителей, канализационных труб, отвода, муфт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 09:00 GMT +307.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251587Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смесителей, канализационных труб, отвода, муфт

    Начальная цена

    159 840,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, п. Кабардинка, ул. Мира,3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки. Доставка осуществляется до склада Покупателя по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3, в течении одного дня с момента получения заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба канализационная наружная NN 95ГРАД ЦЕЛЬС ППР 110ММ 3.2ММ 3000ММ оранжевый уплотнительные двухлепестковые кольца M.O.L. (Германия) 23102"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Труба канализационная наружная NN 95ГРАД ЦЕЛЬС ППР 110ММ 3.2ММ 1000ММ оранжевый 23099"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Труба канализационная наружная NN 95ГРАД ЦЕЛЬС ППР 110ММ 3.2ММ 2000ММ оранжевый 23101"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Отвод канализационный наружный Донпласт 90° PP 110х180х190 2.2ММ раструб серый"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 5"

    "Ревизия канализационная наружная муфта соединительная Донпласт ППР 110ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Отвод канализационный наружный Донпласт 45° PP 110ММ раструб 24218"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Переходник редукция канализационная наружная Lammin ППР 160х100 раструб 53835"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Тройник канализационный наружный раструбный Политрон 87.5° 110х110х90 PP"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Муфта обжимная переходная Stahlmann 15х1/2 (M) EF латунь 1/2" НР SSML1501/2BEF"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Муфта обжимная переходная Stahlmann 15х1/2 (F) EF латунь 1/2" НР SSFL1501/2BEF"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 11"

    "Смеситель для ванн душевой с системой тропический душ GLauf 120ММ 215х1350х425ММ цинк/хром со шлангом NEB16-A123 Китай"

    Кол-во: 6.000

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