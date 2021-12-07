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    Главная / Торги / Поставка кабельной продукции

    Поставка кабельной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 12:0007.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251573Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251573

    Наименование закупки

    Поставка кабельной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 17:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-90-84

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    V_Krupin@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крупин Виктор Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кабельной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 12:00 GMT +307.12.2021 12:0007.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251573Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 142717,область Московская, городской округ Ленинский, поселок Развилка, проезд Проектируемый №5537, здание 15, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель силовой с медной жилой ВБШвнг(А)-LS 3х1.5ММ2 0.66/1КВ ТУ 16.К73.079-2007"

    Кол-во: 1200.000

    "Позиция 2"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х1.5ММ2 1КВ ТУ 16.К71-310-2001"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 3"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 4х1.5ММ2 1КВ ТУ 16.К71-310-2001"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 4"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 5х2.5ММ2 1КВ ТУ 16.К71-310-2001"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Кабель монтажный КВнг(А)-LS 2х2х1 500/750В ТУ 3581-019-76960731-2010 ООО "НПП "ГЕРДА""

    Кол-во: 230.000

    "Позиция 6"

    "Кабель монтажный КВКнг(А)-LS 5х2х1.5 500/750В ТУ 3581-019-76960731-2010 ООО "НПП "ГЕРДА""

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 7"

    "Кабель монтажный КВКнг(А)-LS 10х2х1 500/750В ТУ 3581-019-76960731-2010 ООО "НПП "ГЕРДА""

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Кабель монтажный КВКнг(А)-LS 12х2х1 500/750В ТУ 3581-019-76960731-2010 ООО "НПП "ГЕРДА""

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 9"

    "Кабель монтажный КВКнг(А)-LS 7х2х1 500/750В ТУ 3581-019-76960731-2010 ООО "НПП "ГЕРДА""

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Кабель монтажный КВнг(А)-LS 16х2х1 500/750В ТУ 3581-019-76960731-2010 ООО "НПП "ГЕРДА""

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 11"

    "Кабель монтажный КВнг(А)-LS 12х2х1 500/750В ТУ 3581-019-76960731-2010 ООО "НПП "ГЕРДА""

    Кол-во: 230.000

    "Позиция 12"

    "Кабель монтажный КВнг(А)-LS 5х2х1 500/750В ТУ 3581-019-76960731-2010 ООО "НПП "ГЕРДА""

    Кол-во: 170.000

    "Позиция 13"

    "Кабель монтажный КУИНнг(А)-LS 5х1 690/1000В ТУ 3581-010-76960731-2008 ООО "НПП "ГЕРДА""

    Кол-во: 10.000

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