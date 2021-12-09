Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 90 дней с момента поставки Товара, в случае принадлежности участника к СМСП оплата в течение 15 дней с момента поставки Товара и предоставления оригиналов документов. Работа по гарантийному письму.