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    Главная / Торги / Приобретение бытовой техники в офисы Ф-ла Банка ГПБ (АО) "Северо-Западный"

    Приобретение бытовой техники в офисы Ф-ла Банка ГПБ (АО) "Северо-Западный"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251568Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251568

    Наименование закупки

    Приобретение бытовой техники в офисы Ф-ла Банка ГПБ (АО) "Северо-Западный"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 14:33

    Документация процедуры

    Список_техники.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Юридический адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Почтовый адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 622-04-56

    Факс

    +7 812 325-21-47

    Адрес электронной почты

    Alexey.Urentsov.Peterburg@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Уренцов Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение бытовой техники в офисы Ф-ла Банка ГПБ (АО) "Северо-Западный"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 09:00 GMT +313.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251568Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение бытовой техники в офисы Ф-ла Банка ГПБ (АО) "Северо-Западный"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СВЧ печь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Конвектор (обогреватель)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Сетевой фильтр"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Холодильник однокамерный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Чайник электрический"

    Кол-во: 2.000

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