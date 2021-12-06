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Наименование закупки
Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в тепловых энергоустановках
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 15:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
a.tkachev@filialusz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ткачев Андрей Борисович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в тепловых энергоустановках
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2021 11:00 GMT +306.12.2021 11:0006.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251566Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в тепловых энергоустановках
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2а.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры. Поставщик производит доставку и разгрузку Товара по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2а. Срок поставки Товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания Договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Кол-во: 200.000
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