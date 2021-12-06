"Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в тепловых энергоустановках"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры. Поставщик производит доставку и разгрузку Товара по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2а. Срок поставки Товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания Договора.