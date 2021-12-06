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    Главная / Торги / Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в тепловых энергоустановках

    Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в тепловых энергоустановках

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 11:0006.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251566Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251566

    Наименование закупки

    Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в тепловых энергоустановках

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 15:39

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_товара.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.tkachev@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ткачев Андрей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в тепловых энергоустановках

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 11:00 GMT +306.12.2021 11:0006.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251566Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в тепловых энергоустановках

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2а.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры. Поставщик производит доставку и разгрузку Товара по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2а. Срок поставки Товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в тепловых энергоустановках"

    Кол-во: 200.000

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