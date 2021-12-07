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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
поставка бытовой техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 15:35
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Контактный телефон
+7 495 631-54-32
Факс
+7 495 719-52-22
Адрес электронной почты
KORYSVEM@medgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корышева Светлана Митрофановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бытовой техники
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2021 07:00 GMT +307.12.2021 07:0007.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251558Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бытовой техники
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Наметкина 16, к.4, г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
согласно условиям договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ОКДЦ ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Наименование заказчика
ОКДЦ ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4
Кол-во: 3.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 1.000
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