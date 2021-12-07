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    Главная / Торги / поставка бытовой техники

    поставка бытовой техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 07:0007.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251558Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251558

    Наименование закупки

    поставка бытовой техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 15:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Медицинское частное учреждение Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Контактный телефон

    +7 495 631-54-32

    Факс

    +7 495 719-52-22

    Адрес электронной почты

    KORYSVEM@medgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корышева Светлана Митрофановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бытовой техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 07:00 GMT +307.12.2021 07:0007.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251558Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытовой техники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Наметкина 16, к.4, г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    согласно условиям договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очиститель воздуха мойка Venta LW15 Comfort plus wiess 8ВТ 35М2 с ароматизатором и датчиком влажности белый 260х280х310ММ 3КГ Германия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Сушилка для рук электрическая настенная BXG JET-3100А 1000ВТ 220В 100М/С 174х256х102ММ нержавеющая сталь хром Китай"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 3"

    "Пылесос вертикальный Truvox Uprigh 1200ВТ 220В 69ДЕЦИБЕЛ 3.6Л 350х370х1140ММ 6.6КГ 15М Великобритания"

    Кол-во: 1.000

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