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Наименование закупки
Поставка гипсовых 3D панелей, ГКЛВ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 15:56
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-07-91
Факс
+7 34995 4-96-16
Адрес электронной почты
NN.Ganicheva@cty.ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ганичева Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка гипсовых 3D панелей, ГКЛВ.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2021 08:30 GMT +306.12.2021 08:3006.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251554Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гипсовых 3D панелей, ГКЛВ.
Начальная цена
1 165 368,60
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, 628260, ХМАО-Югра, г. Югорск, улица Геологов 15 АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Цена Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Продукция поставляется Покупателю автомобильным транспортом Поставщика в ассортименте, в объемах, сроки, согласно спецификации настоящего договора. Право собственности на поставляемую продукцию переходит к Покупателю с момента поступления продукции на склад Покупателя. Одновременно с доставкой продукции Поставщик предоставляет Покупателю транспортные накладные (Приложение №4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением правительства РФ от 21.12.2020 г. № 2200)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Кол-во: 47.487
Кол-во: 702.000
Кол-во: 1608.000
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