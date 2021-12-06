Условия договора

Условия оплаты и доставки

Цена Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Продукция поставляется Покупателю автомобильным транспортом Поставщика в ассортименте, в объемах, сроки, согласно спецификации настоящего договора. Право собственности на поставляемую продукцию переходит к Покупателю с момента поступления продукции на склад Покупателя. Одновременно с доставкой продукции Поставщик предоставляет Покупателю транспортные накладные (Приложение №4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением правительства РФ от 21.12.2020 г. № 2200)