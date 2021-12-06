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    Главная / Торги / Поставка гипсовых 3D панелей, ГКЛВ.

    Поставка гипсовых 3D панелей, ГКЛВ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 08:3006.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251554Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251554

    Наименование закупки

    Поставка гипсовых 3D панелей, ГКЛВ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 15:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-07-91

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    NN.Ganicheva@cty.ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ганичева Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка гипсовых 3D панелей, ГКЛВ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 08:30 GMT +306.12.2021 08:3006.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251554Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гипсовых 3D панелей, ГКЛВ.

    Начальная цена

    1 165 368,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, 628260, ХМАО-Югра, г. Югорск, улица Геологов 15 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Продукция поставляется Покупателю автомобильным транспортом Поставщика в ассортименте, в объемах, сроки, согласно спецификации настоящего договора. Право собственности на поставляемую продукцию переходит к Покупателю с момента поступления продукции на склад Покупателя. Одновременно с доставкой продукции Поставщик предоставляет Покупателю транспортные накладные (Приложение №4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением правительства РФ от 21.12.2020 г. № 2200)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита гипсовая настенная 3D SHELL Zaha 90ММ 18КГ/М2"

    Кол-во: 47.487

    "Позиция 2"

    "Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ-А-УК 2500х1200х12.5ММ"

    Кол-во: 702.000

    "Позиция 3"

    "Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ-А-УК 2500х1200х12.5ММ"

    Кол-во: 1608.000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
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