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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Компьютеров iRU Опал в количестве 7 шт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 16:59
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
173025, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Попова, 10 кабинет 1
Почтовый адрес
173025, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Попова, 10
Контактный телефон
+7 8162 98-30-13
Факс
+7 8162 98-30-89
Адрес электронной почты
ilina@novmrg.natm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильина Мария Филипповна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Компьютеров iRU Опал в количестве 7 шт
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251551Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Компьютеров iRU Опал в количестве 7 шт
Начальная цена
533 400,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Гоголя, д.71Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится в размере 100% в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента подписания товарной накладной, акта приема-передачи товарно-материальных ценностей.. Поставщик поставляет товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка товара должна быть осуществлена в зону приемки товара. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД"
Адрес местонахождения
173025, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Попова, 10 кабинет 1
173025, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Попова, 10
Кол-во: 7.000
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