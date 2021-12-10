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    Главная / Торги / Компьютеров iRU Опал в количестве 7 шт

    Компьютеров iRU Опал в количестве 7 шт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251551Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251551

    Наименование закупки

    Компьютеров iRU Опал в количестве 7 шт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 16:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД"

    Юридический адрес

    173025, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Попова, 10 кабинет 1

    Почтовый адрес

    173025, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Попова, 10

    Контактный телефон

    +7 8162 98-30-13

    Факс

    +7 8162 98-30-89

    Адрес электронной почты

    ilina@novmrg.natm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ильина Мария Филипповна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Компьютеров iRU Опал в количестве 7 шт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251551Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Компьютеров iRU Опал в количестве 7 шт

    Начальная цена

    533 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новгородская область, г. Боровичи, ул. Гоголя, д.71Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в размере 100% в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента подписания товарной накладной, акта приема-передачи товарно-материальных ценностей.. Поставщик поставляет товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка товара должна быть осуществлена в зону приемки товара. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД"

    Адрес местонахождения

    173025, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Попова, 10 кабинет 1

    173025, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Попова, 10

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компьютер iRU Опал 515 Intel Core i5 9400, 2.9 ГГЦ, шестиядерный LGA 1151 v2 DIMM, DDR4 8192 Мб 2666 МГц 32ГБАЙТ Windows 10 Professional Intel UHD Graphics 630"

    Кол-во: 7.000

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