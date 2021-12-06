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    Главная / Торги / поставка ели искусственной

    поставка ели искусственной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 07:0006.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251549Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251549

    Наименование закупки

    поставка ели искусственной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 15:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Медицинское частное учреждение Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Контактный телефон

    +7 495 631-54-32

    Факс

    +7 495 719-52-22

    Адрес электронной почты

    KORYSVEM@medgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корышева Светлана Митрофановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ели искусственной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 07:00 GMT +306.12.2021 07:0006.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251549Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ели искусственной

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Наметкина 16, к.4, г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    согласно условиям договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ель искусственная с инеем Ели Пенери Мендоза зеленая на металлической подставке, диаметр нижнего яруса веток: 132СМ, общее количество веток: 1293ШТ, 213СМ леска 4СМ/ПВХ 2.7СМ с шишками Россия"

    Кол-во: 1.000

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