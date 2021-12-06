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    Главная / Торги / Поставка лакокрасочных материалов

    Поставка лакокрасочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 08:0006.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251547Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251547

    Наименование закупки

    Поставка лакокрасочных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 15:47

    Документация процедуры

    Обязательные_требования.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7(346)75

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    TV.Babanova@cty.ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабанова Татьяна Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лакокрасочных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 08:00 GMT +306.12.2021 08:0006.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251547Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочных материалов

    Начальная цена

    978 706,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул.Геологов, 15-АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Право собственности на поставляемую продукцию переходит к Покупателю с момента поступления продукции на склад Покупателя. Цена товара включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, том числе транспортные расходы до склада Покупателя. Транспортные расходы по доставке продукции от склада поставщика до пункта назначения включены в стоимость продукции. Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 60 (шестидесяти) банковских дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Если участник закупки, с которым будет заключен договор, является субъектом малого и среднего предпринимательства, то пункт договора будет изложен в следующей редакции: Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мастика кровельная огнезащитная ОГНЕЗА-ОКМ 20КГ ведро"

    Кол-во: 640.000

    "Позиция 2"

    "Краска негорючая Огнеза КМ0 серый 30КГ ведро"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 3"

    "Краска акриловая эмаль Акрилтек ВД-АК У 80 белая ведро 20КГ для бетонного пола"

    Кол-во: 540.000

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