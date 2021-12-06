Условия договора

Условия оплаты и доставки

Право собственности на поставляемую продукцию переходит к Покупателю с момента поступления продукции на склад Покупателя. Цена товара включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, том числе транспортные расходы до склада Покупателя. Транспортные расходы по доставке продукции от склада поставщика до пункта назначения включены в стоимость продукции. Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 60 (шестидесяти) банковских дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Если участник закупки, с которым будет заключен договор, является субъектом малого и среднего предпринимательства, то пункт договора будет изложен в следующей редакции: Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД).