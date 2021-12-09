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    Главная / Торги / Поставка порошка абразивного (УСЛ 363)

    Поставка порошка абразивного (УСЛ 363)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 15:0009.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251546Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251546

    Наименование закупки

    Поставка порошка абразивного (УСЛ 363)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 14:56

    Документация процедуры

    Задание_на_поставку_КИМ_Улукулево__доставка_поставщиком_.xlsx

    Проект_договора.docx

    Поставка_Покупатель_ГТУ__Спецификация.xls

    УПД_2_.xls

    Приложение__2_ТОРГ_12.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-56-80

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    med-msergeeva@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеева Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка порошка абразивного (УСЛ 363)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 15:00 GMT +309.12.2021 15:0009.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251546Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка порошка абразивного (УСЛ 363)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 453010, Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, с. Улукулево, ул. Крупской, д. 2/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ДЛЯ НЕ СМСП: Расчеты за товар осуществляются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). ДЛЯ СМСП Расчеты за товар осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). Доставка осуществляется транспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Порошок абразивный 0.5-3.0ММ купершлак ТУ 3989-003-17335957-2014"

    Кол-во: 13.000

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