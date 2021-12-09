Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка товаров для перепродажи (пивная продукция)

    Поставка товаров для перепродажи (пивная продукция)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251544Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251544

    Наименование закупки

    Поставка товаров для перепродажи (пивная продукция)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 15:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-оздоровительный комплекс Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-60-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.e.vasilenko@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саранчук Роман Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товаров для перепродажи (пивная продукция)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251544Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров для перепродажи (пивная продукция)

    Начальная цена

    142 206,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353417, Российская Федерация, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней, со дня исполнения обязательств по договору для Контрагентов, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в остальных случаях в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарных накладных/УПД. Поставка Товар поставляется Покупателю по Заявке в течение 5 рабочих дней в период действия договора (по 30.06.2022г).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЛОК Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Знатное 4.8ПРОЦ 30Л кега ЗАО МПБК "ОЧАКОВО" Россия"

    Кол-во: 210.000

    "Позиция 2"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Халзан 4.5ПРОЦ 30Л кега ЗАО МПБК "ОЧАКОВО" Россия"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 3"

    "Пиво светлое нефильтрованное неосветленное пастеризованное Краснодар Юбилейное 4.3ПРОЦ 30Л кега ЗАО МПБК "ОЧАКОВО" Россия"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 4"

    "Пиво темное фильтрованное Irish Ale 6.5ПРОЦ 30Л кега Россия ООО "БПЗ""

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 5"

    "Напиток пивной светлый нефильтрованный пшеничный Weissberg 4.7ПРОЦ 0.5Л стеклянная бутылка Россия ООО "БПЗ""

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Пиво темное фильтрованное Irish Ale 6.5ПРОЦ 0.5Л стеклянная бутылка Россия ООО "БПЗ""

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Напиток пивной светлый нефильтрованный пшеничный Weissberg 0ПРОЦ 0.5Л стеклянная бутылка Россия ООО "БПЗ""

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Пиво светлое фильтрованное непастеризованное Lager 5ПРОЦ 0.5Л стеклянная бутылка ООО "БПЗ" Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 9"

    "Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Zlatovice 4.2ПРОЦ 0.5Л стеклянная бутылка ЗАО МПБК "ОЧАКОВО" Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 10"

    "Напиток пивной светлый нефильтрованный пшеничный Weissberg Вишня 4ПРОЦ 0.5Л стеклянная бутылка Россия ООО "БПЗ""

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 11"

    "Напиток пивной светлый нефильтрованный пшеничный Weissberg Малина 4ПРОЦ 0.5Л стеклянная бутылка Россия ООО "БПЗ""

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Напиток пивной светлый нефильтрованный пшеничный Weissberg Лимон-лайм 4ПРОЦ 0.5Л стеклянная бутылка Россия ООО "БПЗ""

    Кол-во: 100.000

    Позвонить