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    Главная / Торги / Поставка песка, краски, щебня, арматуры, грунтовки

    Поставка песка, краски, щебня, арматуры, грунтовки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 09:0006.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251543Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251543

    Наименование закупки

    Поставка песка, краски, щебня, арматуры, грунтовки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 15:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка песка, краски, щебня, арматуры, грунтовки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 09:00 GMT +306.12.2021 09:0006.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251543Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка песка, краски, щебня, арматуры, грунтовки

    Начальная цена

    803 540,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки. Доставка осуществляется до склада Покупателя по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3, в течении одного дня с момента получения заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соль таблетированная Барьер 25КГ 17895568 Беларусь"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Грунтовка акриловая Ceresit СТ17 10Л белая для внутренних и наружных работ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Плита потолочная Армстронг Байкал 600х600х12ММ белый 20ШТ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 4"

    "Герметик силиконовый универсальный KimTec 101Е АСЕТАТ белый 310МЛ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Доска обрезная хвойная 1-2 сорт 6М 100ММ 40ММ 22% 27/78ШТ ГОСТ 8486-86 Россия"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 6"

    "Щебень 5-30ММ БИРСMIX Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Инструмент штукатурный Шпатель фасадный 300ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Лопатка шпательная строительная ANZA 50ММ нержавеющая сталь двухкомпонентная ручка 81963122"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Арматура стальная А3(А400) 12ММ А400С, А500С ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Пленка полиэтиленовая с клейкой лентой Unibob 2.7х20М 0.01ММ прозрачная ПЭ укрывная 54М2 49694"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Леска триммерная Дельта 3ММ 100М круглая 950001079"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Песок строительный речной 2 класс 1.8-2.5МКР ГОСТ 8736-93"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Радиатор биметаллический Equation 500/100 2374ВТ 12 секций 107х590х960"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Клей эпоксидный двухкомпонентный База класс 0.150КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Колесо поворотное VIGI 120ММ для тележки"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 16"

    "Краска аэрозольная Kudo черная 520МЛ 370Г баллончик KU-1002"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Преобразователь ржавчины автомобильный Syntilor ИФХАН-58ПР 5КГ 1043 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Плита потолочная Армстронг Байкал 600х600х12ММ белый 20ШТ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 19"

    "Скотч малярный Storch 50ММх2М"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Краска водоэмульсионная колерованная Tikkurila Euro Matt-3 бесцветная глубокоматовая 9Л для внутренних работ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 21"

    "Песок строительный речной 2 класс 1.8-2.5МКР ГОСТ 8736-93"

    Кол-во: 10.000

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