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    Главная / Торги / Поставка измерительных приборов (УСЛ 366)

    Поставка измерительных приборов (УСЛ 366)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 09:0008.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251541Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251541

    Наименование закупки

    Поставка измерительных приборов (УСЛ 366)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 16:25

    Документация процедуры

    _Поставка_Покупатель_ГТУ_КИМ_публикация_ЦЗ.docx

    Поставка_Покупатель_ГТУ__Спецификация.xls

    УПД.docx

    Приложение__2_ТОРГ_12.xlsx

    Задание_на_поставку_КИМ_Миловка__доставка_поставщиком_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-50-80

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    azaytsev@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Антон Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка измерительных приборов (УСЛ 366)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 09:00 GMT +308.12.2021 09:0008.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251541Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка измерительных приборов (УСЛ 366)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, Миловский сельсовет, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ДЛЯ НЕ СМСП: Расчеты за товар осуществляются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). ДЛЯ СМСП Расчеты за товар осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). Доставка осуществляется транспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бобышка приварная 60ММ G1/2"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Бобышка приварная №6 БП-ТМ-30 М20х1.5 12х18Н10Т ТУ 4218-001-4719015564-2015 ЗАО "РОСМА""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Газоанализатор CH4, CO переносной ОКА-МТ-СН4-СО-И11(6)-/53/50-Д2Т0Ц0-С110-А5 с выносным блоком датчиков"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Газоанализатор CH4-метан переносной ФП11.2К 0-100% IP20/54 35х60х185ММ 0.43КГ -35...+50ГРАД ЦЕЛЬС оптический сенсор на метан (0-100%) АРТ023034, телескопическая штанга-АРТ2311"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Клапан электромагнитный двухпозиционный ВН-1 1/2Н-6 Н3 6БАР 1 1/2" алюминий"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Клапан отсечной ВН1/2Н-4 DN15 PN0.4МПА алюминий электромагнитный газовые среды муфтовый У3.1 ТУ РБ 05708554.021-096"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Клапан запорный газовый КЗГЭМ-У Ду 32 НД DN32 электромагнитный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Бобышка БП01-М20х1.5-55 55ММ М20х1.5 Ст.20 УХЛЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Соединение трубное ниппельное ввертное НСВ14 G1/2" PN25МПА УХЛ1"

    Кол-во: 94.000

    "Позиция 10"

    "Соединение трубное ввертное СШВ-22-G1/2 G1/2" ст20"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 11"

    "Соединение трубное ввертное СШВ-22-М20 М20 ст20"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "Соединение трубное ниппельное навертное НСН 14ММ М20х1.5 ст.20"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 13"

    "Соединение трубное ниппельное ввертное с торцевым уплотнением НСВ 14ММ R1/2 09Г2С"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 14"

    "Клещи токовые цифровые Proline KT266C 750В 1000А 96х235х46ММ Shanghai Shenshu International Trade Company Limited Китай"

    Кол-во: 8.000

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