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Наименование закупки
Поставка пакетов пластин для охладителей масла на ППБУ "Полярная звезда" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 - 2022 годах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 15:07
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Контактный телефон
+7 499 580-38-76 доб. 33876
Факс
+7 812 609-62-99
Адрес электронной почты
aylyarov@gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Айляров Тимур Олегович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пакетов пластин для охладителей масла на ППБУ "Полярная звезда" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 - 2022 годах
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2021 09:00 GMT +306.12.2021 09:0006.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251538Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пакетов пластин для охладителей масла на ППБУ "Полярная звезда" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 - 2022 годах
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за поставленный Товар в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Кол-во: 2.000
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