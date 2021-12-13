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    Главная / Торги / Поставка ИТ комплектующих для нужд ППБУ "Полярная звезда" ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Поставка ИТ комплектующих для нужд ППБУ "Полярная звезда" ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 15:3013.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251537Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251537

    Наименование закупки

    Поставка ИТ комплектующих для нужд ППБУ "Полярная звезда" ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 15:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 609-62-55 доб. 51694

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    nalegach@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Налегач Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ИТ комплектующих для нужд ППБУ "Полярная звезда" ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 15:30 GMT +313.12.2021 15:3013.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251537Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ИТ комплектующих для нужд ППБУ "Полярная звезда" ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г. Холмск, ул. лесозаводская д.159ОКАТО: 64440000000Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней после подписания сторонами товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок питания DL380 G5 1000ВТ 403781-001, 379123-001 Hewlett Packard"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Блок питания Zalman ZM500-LXII ATX 200-240В 500ВТ 120ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Запчасть навигационного оборудования судов Кассета для принтера PP-510 SP-16051NB"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Диск жесткий HDD Western Digital Black WD5000LPLX 500ГБ SATA III 2.5" 7200ОБ/МИН 32МБ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 5"

    "Диск жесткий HDD Western Digital WD10SPZX 1ТБ SATA III 2.5" 5400ОБ/МИН 128МБ 6ГБ/С"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Жесткий диск HDD Western Digital WD60PURZ для систем видеонаблюдения 101.6х26.1х147ММ 0.75КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Диск жесткий HDD Western Digital Red WD20EFRX 2ТБ SATA III 3.5""

    Кол-во: 2.000

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