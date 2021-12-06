093 Поставка системы телеинспекции для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

"Позиция 1" "Система телеинспекции TIS 02-20/1N для для инспектирования санитарно-технических магистралей в составе: Пластиковый кейс с алюминиевым бортом со встроенным ЖК-монитором, Камера, Кабель на барабане, Адаптер от сети 220В, 4 центратора: диаметром 40ММ, 80ММ, 120ММ, 190ММ, Соединительный кабель, Руководство пользователя, Блок управления с функцией записи"

Кол-во: 2.000