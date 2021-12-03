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    Главная / Торги / 1399/ закукпка Усилитель проводного вещания широкополосный Planar SU1000 модель 1100М 40дБ

    1399/ закукпка Усилитель проводного вещания широкополосный Planar SU1000 модель 1100М 40дБ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2021 17:0003.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251503Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251503

    Наименование закупки

    1399/ закукпка Усилитель проводного вещания широкополосный Planar SU1000 модель 1100М 40дБ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 14:26

    Документация процедуры

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ.docx

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    памятка_поставщику_о_доставке_ТМЦ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 991 07-76614

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Irina.Yartseva@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярцева Ирина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ивановская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    1399/ закукпка Усилитель проводного вещания широкополосный Planar SU1000 модель 1100М 40дБ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2021 17:00 GMT +303.12.2021 17:0003.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251503Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1399/ закукпка Усилитель проводного вещания широкополосный Planar SU1000 модель 1100М 40дБ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ивановская область, г. Иваново, ул. Парижской коммуны, д. 92. тел.(4932) 38-62-27, 38-59-69Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " Усилитель проводного вещания широкополосный Planar SU1000 модель 1100М 40дБ"

    Кол-во: 7.000

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