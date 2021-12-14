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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Хозяйственный пылесос KARCHER WD 3 P Premium
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 14:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,
Почтовый адрес
115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30
Контактный телефон
+7 991 36-08288
Факс
+49 99998 283 6 доб. 188
Адрес электронной почты
viktoriya.taushanova@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Таушанова Виктория Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Хозяйственный пылесос KARCHER WD 3 P Premium
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2021 13:00 GMT +314.12.2021 13:0014.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251494Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Хозяйственный пылесос KARCHER WD 3 P Premium
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 170Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В стоимости товаров прошу учитывать стоимость доставки и разгрузки на территории заказчика. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,
115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30
Адрес местонахождения
191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,
115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30
Адрес местонахождения
191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,
115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30
Адрес местонахождения
191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,
115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30
Кол-во: 17.000
Кол-во: 2.000
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