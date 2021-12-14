Условия договора

Условия оплаты и доставки

В стоимости товаров прошу учитывать стоимость доставки и разгрузки на территории заказчика. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.).