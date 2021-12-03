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    Главная / Торги / Шкаф телекоммуникационный

    Шкаф телекоммуникационный

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2021 10:0003.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251491Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251491

    Наименование закупки

    Шкаф телекоммуникационный

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 14:14

    Документация процедуры

    Договор_поставки_разовый.docx

    Информация_для_поставщика_реквизиты.docx

    Тех_характеристики.JPG

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 988 460-55-64

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    aleksey.v.kravchenko@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кравченко Алексей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Шкаф телекоммуникационный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2021 10:00 GMT +303.12.2021 10:0003.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251491Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шкаф телекоммуникационный

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, г. Мурманск пр. Ленина д.42Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф телекоммуникационный всепогодный настенный SNR SNR-OWC-404025-IP65 400x400x250мм"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Ввод кабельный для труб DKC 52600 4...8мм"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Ввод кабельный гермоввод DKC 52900 22338"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Кронштейн SNR SNR-OWC-KR для крепления коммутационного шкафа сталь 20кг"

    Кол-во: 15.000

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