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    Главная / Торги / Поставка сантехнической продукции и насосного оборудования для нужд Администрации ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году

    Поставка сантехнической продукции и насосного оборудования для нужд Администрации ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2021 20:0005.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251490Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251490

    Наименование закупки

    Поставка сантехнической продукции и насосного оборудования для нужд Администрации ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 14:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    3822 604294

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    Z.Zharavin@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жаравин Захар Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сантехнической продукции и насосного оборудования для нужд Администрации ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.12.2021 20:00 GMT +305.12.2021 20:0005.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251490Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сантехнической продукции и насосного оборудования для нужд Администрации ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарных накладных

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос дренажный Grundfos Unilift KP 150-A1 220В 300ВТ 8.5М3/Ч 5.5М кабель 10М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Насос дренажный Grundfos Unilift KP 250-A1 220В 10.6М3/Ч 7.5М кабель 10М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Насос циркуляционный Grundfos MAGNA1 32-120 F 220ММ 17М3/Ч 12М 230В PN6/10БАР"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Насос циркуляционный Grundfos UPS 32-60 180ММ 3.3М3/Ч 6М 230В +2...+110ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Регулятор температуры электронный двухконтурный Danfoss ECL Comfort 210 0-55ГРАД ЦЕЛЬС 087H3020"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Арматура к смывному бачку Арматура спускная Ани Пласт WC7010C кнопка пластик"

    Кол-во: 20.000

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