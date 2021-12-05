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Наименование закупки
Поставка сантехнической продукции и насосного оборудования для нужд Администрации ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 14:13
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
3822 604294
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
Z.Zharavin@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жаравин Захар Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сантехнической продукции и насосного оборудования для нужд Администрации ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.12.2021 20:00 GMT +305.12.2021 20:0005.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251490Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сантехнической продукции и насосного оборудования для нужд Администрации ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2021 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарных накладных
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 20.000
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