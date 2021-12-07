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    Главная / Торги / Поставка хоз товаров в Челябинский филиал ПАО Ростелеком

    Поставка хоз товаров в Челябинский филиал ПАО Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 15:3007.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251486Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251486

    Наименование закупки

    Поставка хоз товаров в Челябинский филиал ПАО Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 13:52

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 991 41-73051

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    kuznetsova.vera@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Вера Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хоз товаров в Челябинский филиал ПАО Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 15:30 GMT +307.12.2021 15:3007.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251486Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хоз товаров в Челябинский филиал ПАО Ростелеком

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 43-АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Короб картонный 430x290x350мм"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 2"

    "Короб картонный 350x220x250мм"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 3"

    "Лента клейкая упаковочная B50мм x L50м PE s45мкм прозрачная"

    Кол-во: 310.000

    "Позиция 4"

    "Пломба охранная одноразовая для опечатывания помещений 50мм пластик"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Элемент питания Sony AA LR6"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Маркер перманентный Edding E-21/1 s1.5...3мм черный"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 7"

    "Элемент питания Duracell Basic ААА 1.5В"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Лента мастичная 3M 88T B19мм x L10.8м x s0.216мм PVC"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 9"

    "Пленка-стрейч 500мм x 255м 17мкм"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 10"

    "Перчатки рабочие хозяйственные резина р. 9"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Смазка универсальная RW-40 RW6094 100мл"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Нож канцелярский с фиксатором BRAUBERG 235403 B18мм сталь металл с лезвием запасным 5шт"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 13"

    "Фонарь аккумуляторный налобный Яркий луч LH-703 светодиодный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Кабелерез диэлектрический KNIPEX-WERK KN-9516200 200мм 20мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Замок навесной Apecs PD-01-38L"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Ткань мадаполам 80см"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 17"

    "Лопата снеговая пластик древесина 500x390мм"

    Кол-во: 2.000

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