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    Главная / Торги / Поставка кабельных лотков, комплектующих и электротехнической продукции

    Поставка кабельных лотков, комплектующих и электротехнической продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 10:0008.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251484Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251484

    Наименование закупки

    Поставка кабельных лотков, комплектующих и электротехнической продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 14:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-90-84

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    V_Krupin@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крупин Виктор Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кабельных лотков, комплектующих и электротехнической продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 10:00 GMT +308.12.2021 10:0008.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251484Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельных лотков, комплектующих и электротехнической продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 142717,область Московская, городской округ Ленинский, поселок Развилка, проезд Проектируемый №5537, здание 15, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лоток кабельный металлический неперфорированный Ostec ЛНМЗТ(М) 400х100х3000ММ Ст08пс 1ММ ГОСТ Р 52868-2007"

    Кол-во: 171.000

    "Позиция 2"

    "Лоток кабельный металлический неперфорированный Ostec ЛНМЗТ(М) 200х100х3000ММ Ст08пс 0.8ММ ГОСТ Р 52868-2007"

    Кол-во: 87.000

    "Позиция 3"

    "Лоток кабельный металлический неперфорированный Ostec ЛНМЗТ(М) 100х100х3000ММ Ст08пс 0.8ММ ГОСТ Р 52868-2007"

    Кол-во: 171.000

    "Позиция 4"

    "Корпус металлический IEK ПР-2-3 36 1157х650х180ММ IP31 УХЛ3 YKM14-02-3-31 ГОСТ 10985-80"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Комплект шин N(PE) IEK YKM10-NP-02 габарит 2 медь для ПР ГОСТ 32397-2013"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Комплект силовых шин IEK YKM10-SS-02 габарит 2 медь для ПР ГОСТ 32397-2013"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Выключатель автоматический EKF ВА47-100 PROxima mcb47100-3-125C-pro 125А C IP20 400В 3P 10кА ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА47-100 ВА47-100-3C20-УХЛ3 20А IP20 400В 3P 10кА ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Выключатель автоматический IEK ВА47-100 MVA40-3-032-C 32А C IP20 400В 3P 10кА ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Выключатель автоматический IEK ВА88-35 SVA31-3-0250 250А MP 211 IP20 400В 3P 35кА ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Выключатель автоматический IEK ВА47-100 MVA40-3-050-C 50А C IP20 400В 3P 10кА ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Выключатель автоматический IEK ВА47-100 MVA40-1-032-C 32А C IP20 400В 1P 10кА ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 13"

    "Выключатель автоматический IEK ВА47-100 MVA40-1-025-C 25А C IP20 400В 1P 10кА ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Выключатель автоматический IEK ВА47-100 MVA40-1-020-C 20А C IP20 400В 1P 10кА ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 15"

    "Пульт контроля и управления охранно-пожарный Болид С2000М исп.02 10.2-28.4В 511 разделов IP20 140х114х25ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Прибор управления системой речевого оповещения Рокот-2 12ВТ 165....253В -10...+55ГРАД ЦЕЛЬС 7А.Ч 285х210х95ММ 3КГ НПО "Сибирский Арсенал" ТУ 4371-023-12690085-16"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Радиорасширитель охранно-пожарный Аргус-Спектр РРОП 2 Стрелец 9...27В 85МА -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС 210х145х40ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Извещатель пожарный пламени ИК/УФ взрывозащищенный адресный Болид С2000-Спектрон-608-Exi 12/30М IP68 -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС С2000-Спектрон-608-Exi пластик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Шайба усиленная Ostec М6 ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 960.000

    "Позиция 20"

    "Уголок плоский плавный Ostec 100х100ММ для лотка неперфорированного сталь оцинкованная 1ММ 90ГРАДГРАД с крышкой ГОСТ Р 52868-2007 МЭК 61537:2006"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Уголок плоский плавный Ostec 400х100ММ для лотка неперфорированного сталь оцинкованная 1ММ 90ГРАДГРАД с крышкой ГОСТ Р 52868-2007 МЭК 61537:2006"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Уголок плоский плавный Ostec 200х100ММ для лотка неперфорированного сталь оцинкованная 1ММ 90ГРАДГРАД с крышкой ГОСТ Р 52868-2007 МЭК 61537:2006"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "Планка соединительная универсальная Ostec 100ММ для лотка сталь оцинкованная 1.5ММ ГОСТ Р 52868-2007 МЭК 61537:2006"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 24"

    "Винт Ostec М6х12 ГОСТ 17473-80"

    Кол-во: 950.000

    "Позиция 25"

    "Гайка со стопорным буртиком Ostec ГМ6СБк М6 ГОСТ 14918-80"

    Кол-во: 950.000

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