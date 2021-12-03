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    Главная / Торги / Закупка запасных частей на автотранспорт в Филиал Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Закупка запасных частей на автотранспорт в Филиал Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2021 17:3003.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251483Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251483

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей на автотранспорт в Филиал Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 15:32

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 958 572-24-47

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Svetlana.Babkina@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабкина Светлана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка запасных частей на автотранспорт в Филиал Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2021 17:30 GMT +303.12.2021 17:3003.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251483Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей на автотранспорт в Филиал Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новгородская область, Великий Новгород, ул. Московская, д. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр топливный 315195-1117010-10 автомобиль УАЗ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Колодки тормозные GP2217-3501800 автомобиль ГАЗ передние 4шт"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр топливный Биг Фильтр ЕВРО-3 BIG Эконом GB3208PL двигатель ЗМЗ-406"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Фильтр топливный ПКФ Невский фильтр НФ-010-Т ДВС инжекторный ЗМЗ-406 автомобиля ВАЗ тонкой очистки191"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Фильтр топливный Биг Фильтр ЕВРО-3 BIG Эконом GB3208PL двигатель ЗМЗ-406"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Амортизатор газомаслянный 2217-2905005-571 автомобиль ГАЗ передний"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Шарнир равных угловых скоростей 221772304061 кулак поворотный автомобиля ГАЗ левый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Болт ступицы 20-3103008-Б ступица колеса автомобиля ГАЗ-24, УАЗ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Подшипник роликовый 537909-6УК1С17 ступица передняя автомобиля ГАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Гайка 4599524411 ступица передняя автомобиля ГАЗ М24x1.5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Шайба (автотранспорт) упорная 23107-3103032 автомобиль ГАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Отражатель 23107-3103126 ступица переднего колеса B0.12 x L0.12 x H0.01м"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Комплект ремонтный 330272304800 автомобиль ГАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Уплотнение сальниковое 12-2401060-Б ступица, полуось автомобиля ГАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Отражатель внутренний 23107-3103127 шарнир поворотного кулака автомобиля ГАЗ B18 x L63 x H63мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Скоба (автотранспорт) 3105-3501212 суппорт тормозной автомобиля ГАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Подшипник шариковый 6180207AKW54"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Пыльник защитный 3105-3501216 палец суппорта автомобиля ГАЗ-3302 0.02x0.02x0.02м"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Ремень приводной поликлиновой 6РК1413 1413мм"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Комплект патрубков 31601-1303028/53-1303010/4021-1306035/451Д-1303010 4шт радиатор автомобиля УАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Шланг маслобензостойкий d=22x32.0-1.6 1м 22мм 32мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Подушка опорная двигателя 316300100102010 автомобиль УАЗ передняя"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Трос 3741-1108050 акселератор автомобиля УАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Вал карданный 33036-2203010-10 автомобиль УАЗ-3741 передний 900мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Прокладка транспортного средства 316020120302000 фланец приемной трубы глушителя автомобиля УАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Втулка 24-2915432 амортизатор автомобиля ГАЗ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 27"

    "Свеча зажигания BRISK Tabor LR17YC 4062.3707008 4шт"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Свеча зажигания A17B 4шт"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 29"

    "Колодки тормозные дисковые NP6040 автомобиль Lacetti задние"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Колодки тормозные дисковые NP6028 автомобиль Lacetti передние"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Аккумулятор автомобильный стартерный АКОМ 6СТ-60 550А 12В прямая полярность 60А·ч"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Палец суппорта с болтом 311053501214 суппорт автомобиля ГАЗ-3302, ГАЗ-3110"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Фара транспортного средства без подсветки, галогеновая 374100371101000 автомобиль УАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Колодки тормозные 469-3501090 автомобиль УАЗ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 35"

    "Шарнир рулевых наконечников 2217-3414029-10 автомобиль ГАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Фиксатор (автотранспорт) крепежный 02217-00-2904111-000 кронштейн оси верхних рычагов автомобиля ГАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Болт M16x1.5-6gx80 4593471-718"

    Кол-во: 4.000

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    03.02.2022 15:30(GMT+03:00)
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