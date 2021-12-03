Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Конвертер напряжения питания сети PoE

    Конвертер напряжения питания сети PoE

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2021 10:0003.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251482Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251482

    Наименование закупки

    Конвертер напряжения питания сети PoE

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 13:56

    Документация процедуры

    Договор_поставки_разовый.docx

    Информация_для_поставщика_реквизиты.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 988 460-55-64

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    aleksey.v.kravchenko@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кравченко Алексей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Конвертер напряжения питания сети PoE

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2021 10:00 GMT +303.12.2021 10:0003.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251482Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Конвертер напряжения питания сети PoE

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Темерницкий, ул. Спортивная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конвертер напряжения питания сети PoE Ротек RT-AF-24-13-I"

    Кол-во: 5.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 84968
    Поставка храповых обгонных муфт привода стартер-генераторов СТГ для нужд ОАО "Томскгазпром"
    Поставка храповых обгонных муфт привода стартер-генераторов СТГ для нужд ОАО "Томскгазпром"
    84968
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2019 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить