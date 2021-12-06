Условия договора

Условия оплаты и доставки

Постоплата в течении 10 рабочих дней с момента поставки товара. Доставка за счет Поставщика до терминала транспортной компании в г. Миасс. Поставка возможна без заключения договора. Оплата на основании выставленного счёта.