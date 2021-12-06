Поставка прицепов нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

"Позиция 2" "Прицеп к легковым автомобилям одноосный МЗСА 831134.111 1300КГ в базовую комплектацию данного прицепа входит: сцепное устройство, опорное колесо, держатель штекера, штекер 13-pin, петли крепления груза-4ШТ, каркас тента 352018С, тент 352018С, фурнитура переднего клана — ремни ПВХ, фурнитура заднего клапана — эспандеры, крепление к бортам — скобы, комплект аппарелей (трапы) для заезда техники, держатель запасного колеса МЗСА 3105.0003, колесо с шиной 185/R14С в сборе, лебедка с кронштейном 4500.006.000, ремни для крепления груза с натяжным устройством (J крюк) – 2ШТ, страховочные цепи – 2ШТ, колесо с шиной 185/R14С в сборе, противооткатные башмаки – 4ШТ, усиленные проушины по углам прицепа, светоотражающая лента по периметру прицепа, крепление под номерной знак с плафонами подсветки, герметичная светодиодная оптика для транспортировки двух снегоходов, квадроциклов (ATV) и других грузов с размерами кузова 3449х1951ММ"

Кол-во: 1.000