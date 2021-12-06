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    Главная / Торги / Поставка прицепов нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Поставка прицепов нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 09:0006.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251476Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251476

    Наименование закупки

    Поставка прицепов нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 13:59

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Техническое_задание__ТС_11_2021.pdf

    Техническое_задание__ТС_8_2021.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка прицепов нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 09:00 GMT +306.12.2021 09:0006.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251476Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка прицепов нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    831 220,01

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 15 рабочих дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прицеп к легковым автомобилям специализированный ЛАВ 81021 R14C 2550КГ 5925х2450х1280ММ для перевозки автомобилей и другой техники"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Прицеп к легковым автомобилям одноосный МЗСА 831134.111 1300КГ в базовую комплектацию данного прицепа входит: сцепное устройство, опорное колесо, держатель штекера, штекер 13-pin, петли крепления груза-4ШТ, каркас тента 352018С, тент 352018С, фурнитура переднего клана — ремни ПВХ, фурнитура заднего клапана — эспандеры, крепление к бортам — скобы, комплект аппарелей (трапы) для заезда техники, держатель запасного колеса МЗСА 3105.0003, колесо с шиной 185/R14С в сборе, лебедка с кронштейном 4500.006.000, ремни для крепления груза с натяжным устройством (J крюк) – 2ШТ, страховочные цепи – 2ШТ, колесо с шиной 185/R14С в сборе, противооткатные башмаки – 4ШТ, усиленные проушины по углам прицепа, светоотражающая лента по периметру прицепа, крепление под номерной знак с плафонами подсветки, герметичная светодиодная оптика для транспортировки двух снегоходов, квадроциклов (ATV) и других грузов с размерами кузова 3449х1951ММ"

    Кол-во: 1.000

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    21.12.2018 11:00(GMT+03:00)
    142 000
    Лоты:
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    Регион:
    Саратовская область
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