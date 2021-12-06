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    Главная / Торги / МФУ, картриджи

    МФУ, картриджи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 08:3006.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251473Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251473

    Наименование закупки

    МФУ, картриджи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 14:55

    Документация процедуры

    Техзадание__МФУ__картриджи_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
    Все закупки и тендеры МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ

    Юридический адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Почтовый адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Контактный телефон

    +7 84235 7-15-38

    Факс

    +7 84235 7-15-23

    Адрес электронной почты

    ru172@fmbamail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Астраханов Дмитрий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    МФУ, картриджи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 08:30 GMT +306.12.2021 08:3006.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251473Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МФУ, картриджи

    Начальная цена

    55 117,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 210 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Заказчиком на основании товарной накладной по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ
    Все закупки и тендеры МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ

    Адрес местонахождения

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Многофункциональное устройство (МФУ) принтер/сканер/копир/факс/телефон/РС-факс Pantum M7100DN 1200х1200dpi A4 60-200Г/М² 33стр/мин лазерная двусторонняя печать монохромная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Тонер Pantum PC-211EV 1600 страниц черный 930Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Тонер Pantum PC-211EV 1600 страниц черный 930Г"

    Кол-во: 1.000

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