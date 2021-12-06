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    Главная / Торги / Поставка ГСМ и прочих расходных материалов

    Поставка ГСМ и прочих расходных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 01:0006.12.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251468Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251468

    Наименование закупки

    Поставка ГСМ и прочих расходных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 14:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 8216 74-43-19

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.zheleznyak@sng.vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Железняк Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ГСМ и прочих расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 01:00 GMT +306.12.2021 01:0006.12.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251468Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГСМ и прочих расходных материалов

    Начальная цена

    33 874,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Филиал ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в г.Ухта, 169314, Республика Коми, район Ухтинский, город Ухта, улица Севастопольская, 1АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета-фактуры, товарной накладной или УПД цену поставленной продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарных накладных по форме ТОРГ-12, при условии наличия оригиналов счетов-фактур или УПД, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ. Сроки поставки: в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания договора. Возможна досрочная поставка. Доставка осуществляется Поставщиком по адресу:169314, Республика Коми, район Ухтинский, г. Ухта, ул. Севастопольская, 1А. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антифриз BMW Korrosions-Frostschutzmittel 1Л -36ГРАД ЦЕЛЬС 83192211191"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Масло трансмиссионное синтетическое Liqui moly 75W90 GL-4/5 4Л канистра 3979"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Масло трансмиссионное синтетическое Liqui moly 75W90 GL-4/5 1Л бутыль 3979"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Керосин ХимАвто ГОСТ 0.9Л"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Смазка пластичная Литол-24 многоцелевая 2.5КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Смазка универсальная WD-40 флакон с распылителем 200"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 7"

    "Масло индустриальное универсальное Волга-Ойл И-20А 20Л канистра"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Смазка высокотемпературная Liqui Moly LM 50 Litho HT для подшипников 400МЛ баллон 7569"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Смазка силиконовая универсальная ASTROhim АС-4615 520МЛ аэрозольный баллон"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Смазка Liqui Moly Electronic-Spray для очистки электроконтактов 400МЛ баллон"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Герметик высокотемпературный автомобильный Victor Reinz Reinzosil 200МЛ туба черный 703141420"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Герметик силиконовый Victor Reinz Reinzosil 70МЛ тюбик для автомобиля 703141410"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Паста смазочная Liqui Moly Spruhpaste 48 монтажная 0.3Л 3045"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Смазка медная Liqui Moly Kupfer-Spray 250МЛ аэрозольный баллон 3970"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Очиститель BiBiCare дроссельной заслонки 0.4Л баллон 4042"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Средство моющее щелочное концентрат Деталан А-10М для очистки деталей 5Л канистра"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Смазка Liqui Moly Batterie-Pol-Fett для электроконтактов 300МЛ баллон 8046"

    Кол-во: 3.000

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