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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к виброисточнику для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"

    Поставка запасных частей к виброисточнику для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 08:0006.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251465Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251465

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к виброисточнику для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 13:33

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_для_прямых_сделок_по_заявкам.rar

    Техническое_задание_на_поставку_товара.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    (3452)540976

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    v.korzhavin@nedra.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коржавин Вячеслав Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Костромская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к виброисточнику для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 08:00 GMT +306.12.2021 08:0006.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251465Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к виброисточнику для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Костромская область, 156518, Костромская обл., Костромской р-н, пос. Фанерник, ул. Геофизиков, д. 25А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сроки поставки: 30 календарных дней с момента подписания договора. Поставка собственным или арендованным транспортом Участника до склада Заказчика. Транспортные расходы включены в стоимость поставляемого товара. Оплата согласно договору.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть Комплект уплотнений МКПВ для источника сейсмической вибрации СВ-30/150Б 120.900.61.000"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть Комплект уплотнений МКРВ для источника сейсмической вибрации СВ-30/150Б 120.900.59.000"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть Трак к виброисточникам ТСВ101.03.00.004"

    Кол-во: 84.000

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