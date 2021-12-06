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    Главная / Торги / Закупка в г. Челябинск (кабель каналов, контроллеры, платы размагничивания)

    Закупка в г. Челябинск (кабель каналов, контроллеры, платы размагничивания)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 10:0006.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251461Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251461

    Наименование закупки

    Закупка в г. Челябинск (кабель каналов, контроллеры, платы размагничивания)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 13:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"
    Все закупки и тендеры АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"

    Юридический адрес

    614066, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, Ш КОСМОНАВТОВ, ДОМ 111, КОРПУС 43

    Почтовый адрес

    614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111, корпус 43

    Контактный телефон

    +7 909 608-19-58

    Факс

    +7 342 219-50-24

    Адрес электронной почты

    ekaterina.morkovkina@ertelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морковкина Екатерина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка в г. Челябинск (кабель каналов, контроллеры, платы размагничивания)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 10:00 GMT +306.12.2021 10:0006.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251461Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка в г. Челябинск (кабель каналов, контроллеры, платы размагничивания)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, г. Челябинск Комсомольский проспект, 90Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка до склада, оплата в течении 60 кд после получения товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"
    Все закупки и тендеры АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"

    Адрес местонахождения

    614066, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, Ш КОСМОНАВТОВ, ДОМ 111, КОРПУС 43

    614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111, корпус 43

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель-канал 40*25"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 2"

    "Кабель-канал 10*15"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 3"

    "Плата размагничивания"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Контроллер ТМ-1000"

    Кол-во: 3.000

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