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    Главная / Торги / Поставка наборов реагентов Экспресс-тест

    Поставка наборов реагентов Экспресс-тест

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2021 22:0005.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251450Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251450

    Наименование закупки

    Поставка наборов реагентов Экспресс-тест

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 13:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    7-3462-55028

    Факс

    Адрес электронной почты

    KorolevaYA@Surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Королева Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка наборов реагентов Экспресс-тест

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.12.2021 22:00 GMT +305.12.2021 22:0005.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251450Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка наборов реагентов Экспресс-тест

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут ул. 50 лет ВЛКСМ дом. 3/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспресс-тест SARS-COV-2-ИХА для выявления антигена SARS-CoV-2 20ШТ ООО "РАПИД БИО" Россия"

    Кол-во: 115.000

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