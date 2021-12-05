www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка наборов реагентов Экспресс-тест
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 13:01
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
7-3462-55028
Факс
Адрес электронной почты
KorolevaYA@Surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Королева Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка наборов реагентов Экспресс-тест
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.12.2021 22:00 GMT +305.12.2021 22:0005.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251450Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка наборов реагентов Экспресс-тест
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут ул. 50 лет ВЛКСМ дом. 3/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 115.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.