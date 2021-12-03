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    Главная / Торги / МММ в Свердловскую обл.

    МММ в Свердловскую обл.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2021 13:0003.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251440Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251440

    Наименование закупки

    МММ в Свердловскую обл.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 12:48

    Документация процедуры

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    13.10.2021_О_поставках_на_склад_Поставщикам2.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 861 265-67-53

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Irina.Lyubashina@SOUTH.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Любашина Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    МММ в Свердловскую обл.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2021 13:00 GMT +303.12.2021 13:0003.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251440Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МММ в Свердловскую обл.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, п. Верхнее Дуброво, ул. Полевая, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зажим анкерный натяжной PA-37 пластик 250 2.5кН 3...7мм"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 2"

    "Удлинитель электрический на катушке, силовой 481S-3305 4 розет. 50м без заземления 16А 1.5мм2 220В"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 3"

    "Элемент питания крона GP Космос 6LR61 9В"

    Кол-во: 91.000

    "Позиция 4"

    "Элемент питания GP Super Alkaline AAA/LR03 1150мА·ч 4шт 1.5В"

    Кол-во: 111.000

    "Позиция 5"

    "Элемент питания GP Super Alkaline AA/LR6 4шт 1.5В"

    Кол-во: 149.000

    "Позиция 6"

    "Стяжка кабельная неоткрывающаяся нейлон 100x2.5мм 100шт"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Стяжка кабельная неоткрывающаяся нейлон 250x4.8мм 100шт"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 8"

    "Зажим анкерный клиновой Связьстройдеталь PA-1500-ССД 130801-02676 алюминий 15кН 11...14мм"

    Кол-во: 49.000

    "Позиция 9"

    "Лента изоляционная PVC 19мм x 20м синяя"

    Кол-во: 355.000

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