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    Главная / Торги / Материалы для г. Сыктывкар.

    Материалы для г. Сыктывкар.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 13:0007.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251436Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251436

    Наименование закупки

    Материалы для г. Сыктывкар.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 12:48

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    13.10.2021_О_поставках_на_склад_Поставщикам_.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 8652 29-73-96

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Sofya.Gushchina@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гущина Софья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Материалы для г. Сыктывкар.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 13:00 GMT +307.12.2021 13:0007.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251436Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы для г. Сыктывкар.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 167000, г. Сыктывкар, пр. Октябрьский , стр. 160/6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колодка клеммная IEK ЗВИ-15 24 контакта 4...10мм2"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Смазка универсальная WD-40 400мл"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Краска эмаль аэрозольная KUDO KU-1018 520мл серая"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Аккумулятор для источника бесперебойного питания Delta DT 1207 12В 7А·ч Faston 4.75мм"

    Кол-во: 24.000

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