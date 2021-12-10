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    Главная / Торги / фильтры Mann, ремкомплект ступицы. АНАЛОГИ НЕ РАССМАТРИВАЕМ

    фильтры Mann, ремкомплект ступицы. АНАЛОГИ НЕ РАССМАТРИВАЕМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 15:3010.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251434Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251434

    Наименование закупки

    фильтры Mann, ремкомплект ступицы. АНАЛОГИ НЕ РАССМАТРИВАЕМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 12:53

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_поставку_фильтров_Mann.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРЕЙДЕР"
    Все закупки и тендеры ООО "АВТОТРЕЙДЕР"

    Юридический адрес

    420095, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ВАСИЛЬЧЕНКО, ЗД 33, ПОМЕЩЕНИЕ 1

    Почтовый адрес

    420081, Республика Татарстан, город Казань, улица ул. Габдуллы Кариева, ДОМ 5, КВ. 90

    Контактный телефон

    +7 967 365-43-25

    Факс

    Адрес электронной почты

    tendershina2018@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Юсупов Марат Салаватович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Фильтры Mann, ремкомплект ступицы. АНАЛОГИ НЕ РАССМАТРИВАЕМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 15:30 GMT +310.12.2021 15:3010.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251434Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фильтры Mann, ремкомплект ступицы. АНАЛОГИ НЕ РАССМАТРИВАЕМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    отсрочка платежа 30 дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "АВТОТРЕЙДЕР"
    Все закупки и тендеры ООО "АВТОТРЕЙДЕР"

    Адрес местонахождения

    420095, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ВАСИЛЬЧЕНКО, ЗД 33, ПОМЕЩЕНИЕ 1

    420081, Республика Татарстан, город Казань, улица ул. Габдуллы Кариева, ДОМ 5, КВ. 90

    Наименование заказчика

    ООО "АВТОТРЕЙДЕР"
    Все закупки и тендеры ООО "АВТОТРЕЙДЕР"

    Адрес местонахождения

    420095, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ВАСИЛЬЧЕНКО, ЗД 33, ПОМЕЩЕНИЕ 1

    420081, Республика Татарстан, город Казань, улица ул. Габдуллы Кариева, ДОМ 5, КВ. 90

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "FAG 570530H195 р/к ступицы \SAF S9-4218"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Mann C301330 фильтр воздушный \Камаз-5490"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 3"

    "Mann W11102/36 фильтр масляный (H=261 D=108 d=93/103) \Volvo FH/NL/B6/7/12"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Mann WP11102/3 фильтр масляный BAYPASS \Volvo FH12/ Ford Cargo"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Mann WDK11102/28 фильтр топливный H264 d113/M30x1.5 \Volvo FH/FM9/12/16 Series II 01-> RVI Premium 00->"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Mann WK11001X фильтр сепаратор \Volvo FH12"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Mann WK1060/3X фильтр сепаратор \Volvo FH12 TD121/122. D7/12A. DAF F85/CF.95xF"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Mann WK940/20 фильтр топливный RVI Premium/Midlum/Kerax 05.00>"

    Кол-во: 100.000

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    Прием заявок:
    29.11.2018 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
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