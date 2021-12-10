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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
фильтры Mann, ремкомплект ступицы. АНАЛОГИ НЕ РАССМАТРИВАЕМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 12:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420095, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ВАСИЛЬЧЕНКО, ЗД 33, ПОМЕЩЕНИЕ 1
Почтовый адрес
420081, Республика Татарстан, город Казань, улица ул. Габдуллы Кариева, ДОМ 5, КВ. 90
Контактный телефон
+7 967 365-43-25
Факс
Адрес электронной почты
tendershina2018@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Юсупов Марат Салаватович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Фильтры Mann, ремкомплект ступицы. АНАЛОГИ НЕ РАССМАТРИВАЕМ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 15:30 GMT +310.12.2021 15:3010.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251434Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фильтры Mann, ремкомплект ступицы. АНАЛОГИ НЕ РАССМАТРИВАЕМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
отсрочка платежа 30 дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "АВТОТРЕЙДЕР"
Все закупки и тендеры ООО "АВТОТРЕЙДЕР"
Адрес местонахождения
420095, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ВАСИЛЬЧЕНКО, ЗД 33, ПОМЕЩЕНИЕ 1
420081, Республика Татарстан, город Казань, улица ул. Габдуллы Кариева, ДОМ 5, КВ. 90
Наименование заказчика
ООО "АВТОТРЕЙДЕР"
Все закупки и тендеры ООО "АВТОТРЕЙДЕР"
Адрес местонахождения
420095, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ВАСИЛЬЧЕНКО, ЗД 33, ПОМЕЩЕНИЕ 1
420081, Республика Татарстан, город Казань, улица ул. Габдуллы Кариева, ДОМ 5, КВ. 90
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
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