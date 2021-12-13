Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней со дня осуществления поставки продукции Покупателю. Доставка продукции до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика и входит в стоимость продукции.