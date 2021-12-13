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    Главная / Торги / Поставка химических реагентов для бассейна

    Поставка химических реагентов для бассейна

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251429Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251429

    Наименование закупки

    Поставка химических реагентов для бассейна

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 09:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-37-36

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    l.polukarova@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полукарова Лариса Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка химических реагентов для бассейна

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251429Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических реагентов для бассейна

    Начальная цена

    394 089,12

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней со дня осуществления поставки продукции Покупателю. Доставка продукции до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика и входит в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство для очистки воды дезинфицирующее Aquatics 30Л канистра СТО 14175996-03-2011"

    Кол-во: 94.000

    "Позиция 2"

    "Коагулянт Aquatics жидкость канистра 30Л"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 3"

    "Средство для контроля воды Экви-Минус для понижения уровня рН воды плавательного бассейна жидкость 30Л канистра ООО Маркопул Кемиклс"

    Кол-во: 47.000

    "Позиция 4"

    "Средство чистящее Антикальцит порошок ведро"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 5"

    "Средство чистящее Антикальцит жидкость для чистки чаши бассейна флакон ПЭТ"

    Кол-во: 62.000

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