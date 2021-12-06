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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка БП для моноблоков HP. Поставка до 17/12/2021. Приложите КП к ответу!!!
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 12:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»
Почтовый адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»
Контактный телефон
+7 495 276-31-00
Факс
--
Адрес электронной почты
aleksandr.vl.sakharov@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сахаров Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка БП для моноблоков HP. Поставка до 17/12/2021. Приложите КП к ответу!!!
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2021 00:00 GMT +306.12.2021 00:0006.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251426Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка БП для моноблоков HP. Поставка до 17/12/2021. Приложите КП к ответу!!!
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Адрес поставки
Московская область, 143421, Московская обл., Красногорский р-н, 26-й км. автодороги «Балтия», Бизнес-центр «Рига Ленд», стр.5, подъезд 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% постоплата, доставка до двери. Договор не заключаем. Оплата по счету. Поставка строго до 17/12/2021. КП или счет ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО приложить к ответу.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.
Все закупки и тендеры Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.
Адрес местонахождения
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»
Кол-во: 5.000
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