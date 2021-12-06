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    Главная / Торги / Закупка БП для моноблоков HP. Поставка до 17/12/2021. Приложите КП к ответу!!!

    Закупка БП для моноблоков HP. Поставка до 17/12/2021. Приложите КП к ответу!!!

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 00:0006.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251426Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251426

    Наименование закупки

    Закупка БП для моноблоков HP. Поставка до 17/12/2021. Приложите КП к ответу!!!

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 12:12

    Документация процедуры

    Счет_фактура_с_08092021_товар.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФИЛИАЛ "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.

    Юридический адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»

    Почтовый адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»

    Контактный телефон

    +7 495 276-31-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aleksandr.vl.sakharov@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сахаров Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка БП для моноблоков HP. Поставка до 17/12/2021. Приложите КП к ответу!!!

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 00:00 GMT +306.12.2021 00:0006.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251426Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка БП для моноблоков HP. Поставка до 17/12/2021. Приложите КП к ответу!!!

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Московская область, 143421, Московская обл., Красногорский р-н, 26-й км. автодороги «Балтия», Бизнес-центр «Рига Ленд», стр.5, подъезд 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% постоплата, доставка до двери. Договор не заключаем. Оплата по счету. Поставка строго до 17/12/2021. КП или счет ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО приложить к ответу.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.
    Все закупки и тендеры Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МОСК. ОБЛ.

    Адрес местонахождения

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, городской округ Красногорск, 26-й километр, дом 5, строение 5/2, 6, территория автодорога «Балтия»

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок питания для моноблока HP Pavilion 24-r004ur All-in-One"

    Кол-во: 5.000

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