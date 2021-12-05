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    Главная / Торги / Закупка в г. Челябинск

    Закупка в г. Челябинск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2021 22:0005.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251425Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251425

    Наименование закупки

    Закупка в г. Челябинск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 13:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"
    Все закупки и тендеры АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"

    Юридический адрес

    614066, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, Ш КОСМОНАВТОВ, ДОМ 111, КОРПУС 43

    Почтовый адрес

    614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111, корпус 43

    Контактный телефон

    +7 909 608-19-58

    Факс

    +7 342 219-50-24

    Адрес электронной почты

    ekaterina.morkovkina@ertelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морковкина Екатерина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка в г. Челябинск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.12.2021 22:00 GMT +305.12.2021 22:0005.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251425Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка в г. Челябинск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, г. Челябинск Комсомольский проспект, 90Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка до склада, оплата в течении 60 кд после получения товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"
    Все закупки и тендеры АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"

    Адрес местонахождения

    614066, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, Ш КОСМОНАВТОВ, ДОМ 111, КОРПУС 43

    614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111, корпус 43

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф настеный (верт.) 5U 478*269"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Шкаф настенный (верт.) 2U 430*130"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Шкаф антиванд. (верт.) 2U 508*127"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Блок управления климатом (термостат) для вентиляторов и обогревателей (сдвоенный) SNR-THERM-BCH"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Кронштейн SNR-OWC-Real0 с распр. коробк."

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Уличный РОЕ удлинитель/коммутатор Ethernet PEXT-WP 1/2 10/100/1000BASE-TX, 1x802.3af/at/bt 2x802.3af/at"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Крюк монтажный CF 16"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Видеокамера CTV-IPB2028VFE"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 9"

    "Анкерный болт 8/10х95 с гайкой"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 10"

    "Автоматический выключатель модульный IEKИФ-47-29 двухполюсной 2п 6А С 4,5кА AC/DC"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Розетка с заземляющим контактом PAp 10-3-ОП (на DIN-рейку)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Обогреватель серии РТС, мощность 60Вт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Монтажная коробка ST-R04"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 14"

    "Коммутатор упр. MikroTik CRS112-8P-4S-IN"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Маршр. Mikrotik PowerBox Pro RB960PGS-PB"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Точка доступа Mikrotik LHG 5 (RBLHG-5nD)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Блок питания MikroTik 48V2A96W"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Устройство мониторинга SNR-ERD-4s-GSM"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Модуль SFP WDM 15T/13R, SM, SC, до 20 km"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 20"

    "Модуль SFP WDM 13T/15R, SM, SC, до 20 km"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Оптический бокс 19”, для кросса от 8 до 324 портов(SC, duplex LC, ST, FC) со сплайс пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров 1U, серый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Сальник PG16"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Сальник PG13.5"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 24"

    "Талреп 16 крюк кольцо"

    Кол-во: 14.000

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