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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка в г. Челябинск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 13:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614066, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, Ш КОСМОНАВТОВ, ДОМ 111, КОРПУС 43
Почтовый адрес
614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111, корпус 43
Контактный телефон
+7 909 608-19-58
Факс
+7 342 219-50-24
Адрес электронной почты
ekaterina.morkovkina@ertelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Морковкина Екатерина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка в г. Челябинск
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.12.2021 22:00 GMT +305.12.2021 22:0005.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251425Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка в г. Челябинск
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Челябинская область, г. Челябинск Комсомольский проспект, 90Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
доставка до склада, оплата в течении 60 кд после получения товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"
Все закупки и тендеры АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"
Адрес местонахождения
614066, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, Ш КОСМОНАВТОВ, ДОМ 111, КОРПУС 43
614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111, корпус 43
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 14.000
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