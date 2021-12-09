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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для лабораторий (УСЛ 370)

    Поставка расходных материалов для лабораторий (УСЛ 370)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251422Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251422

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для лабораторий (УСЛ 370)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 14:23

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Задание_на_поставку_КИМ_Миловка__доставка_поставщиком_.xlsx

    Поставка_Покупатель_ГТУ__Спецификация.xls

    УПД_2_.xls

    Приложение__2_ТОРГ_12.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-50-80

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    azaytsev@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Антон Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для лабораторий (УСЛ 370)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251422Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для лабораторий (УСЛ 370)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, Миловский сельсовет, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ДЛЯ НЕ СМСП: Расчеты за товар осуществляются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). ДЛЯ СМСП Расчеты за товар осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). Доставка осуществляется транспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реактив химический Диметил-п-фенилендиамин сернокислый ЧДА"

    Кол-во: 0.060

    "Позиция 2"

    "Реактив химический N-Фенилантраниловая кислота ЧДА"

    Кол-во: 0.156

    "Позиция 3"

    "Реактив химический Аммоний фтористый ЧДА 98.5ПРОЦ FS-4518.F00250 ТУ 6-09-426-75"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Аммиак водный 25ПРОЦ 0.9КГ ЧДА"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 5"

    "Реактив химический Аммоний надсернокислый Merck 1.01201.0500 0.5КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Реактив химический Аммоний надсернокислый ХЧ ГОСТ 20478-75"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 7"

    "Реактив химический Аммоний роданистый ХЧ"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 8"

    "Реактив химический Аммоний хлористый ХЧ ГОСТ 3773-72"

    Кол-во: 1.300

    "Позиция 9"

    "Реактив химический Аммоний хлористый ХЧ 0.5КГ ГОСТ 3773-72"

    Кол-во: 2.500

    "Позиция 10"

    "Реактив химический Фенилендиамин пара сернокислый Ч 0.5КГ"

    Кол-во: 1.250

    "Позиция 11"

    "Реактив химический Ацетон ЧДА"

    Кол-во: 14.400

    "Позиция 12"

    "Реактив химический Барий хлорид 2-водный ХЧ 0.1КГ ГОСТ 4108-72 36МЕС (хлористый) BaCl2·2H2O"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 13"

    "Бензол ЧДА 0.9КГ ГОСТ 5955-75"

    Кол-во: 14.400

    "Позиция 14"

    "Вазелин технический 1000Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Перекись водорода ОСЧ 8-4 30ПРОЦ 1.1КГ 7-49932"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 16"

    "Реактив химический Гексан ХЧ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 17"

    "Реактив химический Гексан Ч ГОСТ 4517-2016 (Экос-1)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Реактив химический Глицерин ЧДА"

    Кол-во: 19.200

    "Позиция 19"

    "Государственный стандартный образец иодата калия (имитат.конц.акт.хлора) 29К (комплект) ГСО 7104-:-7106-94 бывш. 5МЛ 5ШТ ампула"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    "Государственный стандартный образец Нефтепродукты в водорастворимой матрице ГСО 7117-94 0.05мг/мл"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Государственный стандартный образец Нефтепродукты в водорастворимой матрице ГСО 7117-94 5МГ/ДМ3 7-38990"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Государственный стандартный образец сульфат-ионов ГСО 7253-96 1МГ/СМ3 5х6МЛ фон вода ампула"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 23"

    "Государственный стандартный образец АСПАВ (додецилсульфат натрия) ГСО 7348-96 10.0 мг/мл 5МЛ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 24"

    "Государственный стандартный образец удельной электропроводности УЭП-1 ГСО 7374-97 20МЛ ампула11,2см/м"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 25"

    "Государственный стандартный образец Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-2 ГСО 7375-97 1,29См/м 20МЛ"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 26"

    "Государственный стандартный образец ХПК (химического потребления кислорода) ГСО 7425-97 МСО 1124:2005 10000МГ/ДМ3 5МЛ ампула"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 27"

    "Государственный стандартный образец общая жесткость воды ГСО 7680-99 100ммоль/дм3 5МЛ"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 28"

    "Государственный стандартный образец Общая жесткость воды ГСО 7680-99 МСО 0194:2000 100ммоль/дм3 5МЛ 7-52413 (3.05.01.0300)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Государственный стандартный образец сульфат-иона ГСО 7684-99 МСО 0199:2001 10МГ/МЛ 5МЛ фон вода ампула"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 30"

    "Государственный стандартный образец сульфат-ионов ГСО 7684-99 0199:2001 (10,0 г/дм3) 5МЛ 7-36270 3.05.01.0390"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 31"

    "Государственный стандартный образец нитрит-ионов ГСО 7753-2000 1Г/ДМ3 амп. 5см3 (фон-вода)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Государственный стандартный образец нефтепродуктов в ЧХУ ГСО 7822-2000 5х10МЛ ампула"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Государственный стандартный образец массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах МПН-0.005-ЭК ГСО 7855-2000 0.004-0.006% 100Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 34"

    "Государственный стандартный образец ВН-0.1-ЭК ГСО 7928-2001 0.095-0.105% масс. 100Г"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 35"

    "Государственный стандартный образец ХПК и БПК ГСО 8048-94 МСО 0621:2003 0.2Г пробирка"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 36"

    "Государственный стандартный образец ХПК (БПК) ГСО 8048-94 (МСО 0621:2003) 204(116)мг/дм3"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 37"

    "Государственный стандартный образец АПАВ (додецилсульфат натрия) ГСО 8049-94 МСО 1288:2006) 0.1Г 5МЛ ампула"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 38"

    "Государственный стандартный образец температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗТ-180-ЭК ГСО 8138-2002 165-205°C 250МЛ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 39"

    "Государственный стандартный образец ТВОТ-110-ЭК ГСО 8151-2002 (110...125°С) 250МЛ 7-38550 (3.05.03.10.0050)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 40"

    "Государственный стандартный образец состава раствора этилмеркаптана в этаноле (ЭМК-1) ГСО 9430-2009"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 41"

    "Государственный стандартный образец АПАВ (алкилбензосульфонат натрия) ГСО 8578-2004 1МГ/СМ3 5МЛ ампула"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 42"

    "Государственный стандартный образец ПЛ-870-ЭК ГСО 8620-2004 865-870КГ/М3 500МЛ 3.05.03.07.0100 7-38130"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 43"

    "Государственный стандартный образец ВКЩ ГСО 8638-2004"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 44"

    "Государственный стандартный образец сухого остатка воды 37СО-50 ГСО 9101-2008 50г/дм3 амп. 5см3"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 45"

    "Государственный стандартный образец этилмеркаптан ГСО 9430-2009 5МЛ фон этанол ампула"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 46"

    "Государственный стандартный образец РЭВ-30-ЭК ГСО 9502-2009 МСО 1728:2011 при 20, 50°C 250МЛ флакон"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 47"

    "Государственный стандартный образец вязкости жидкостей РЭВ-30-ЭК ГСО 9502-2009 МСО 1728:2011 при 20, 50°C 250МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 48"

    "Государственный стандартный образец РЭВ-100-ЭК ГСО 9505-2009 МСО 1731:2011 при 20, 50°C 250МЛ флакон"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 49"

    "Государственный стандартный образец ТВЗТ-30-НС (температура вспышки в закрытом тигле) ГСО 9355-2009 29-35°С 250МЛ флакон"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 50"

    "Реактив химический Дифенилкарбазон ЧДА ТУ 6-09-5215-85"

    Кол-во: 0.070

    "Позиция 51"

    "Реактив химический Железо (III) хлористое 6-водное ХЧ 0.1КГ ПАО БРОМ"

    Кол-во: 0.470

    "Позиция 52"

    "Реактив химический Натронная известь ГОСТ 6755-88"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 53"

    "Индикатор Акридиновый желтый ЧДА 0.01КГ 55МЛ банка коричневая ПЭТ ТУ 6-09-2603-78"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 54"

    "Реактив химический Акридиновый желтый ЧДА"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 55"

    "Индикатор бромфеноловый синий водорастворимый ЧДА ТУ 6-09-5432-90"

    Кол-во: 0.060

    "Позиция 56"

    "Индикатор Метиленовый голубой ЧДА"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 57"

    "Индикатор Метиленовый синий ЧДА 0.05КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 58"

    "Индикатор Метиловый красный ЧДА"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 59"

    "Индикатор Метиловый оранжевый ЧДА 0.1КГ ТУ 6-09-5171-84 с изм. 1-5"

    Кол-во: 0.125

    "Позиция 60"

    "Реактив химический Мурексид ЧДА"

    Кол-во: 0.030

    "Позиция 61"

    "Индикатор Нитразиновый желтый ЧДА 0.025КГ 7-11090"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 62"

    "Индикатор Щелочной голубой ЧДА 0.05КГ 7-01730"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 63"

    "Индикатор Эрихром черный ЧДА"

    Кол-во: 0.070

    "Позиция 64"

    "Реактив химический Кадмий хлористый 2.5-водный ЧДА"

    Кол-во: 3.300

    "Позиция 65"

    "Реактив химический Калий азотнокислый ХЧ ГОСТ 4217-77"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 66"

    "Реактив химический Калий гидроокись ХЧ ГОСТ 24363-80"

    Кол-во: 2.650

    "Позиция 67"

    "Реактив химический Калий двухромовокислый ХЧ ГОСТ 4220-75"

    Кол-во: 0.400

    "Позиция 68"

    "Реактив химический Калий железистосинеродистый 3-водный ЧДА 0.5КГ"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 69"

    "Реактив химический Калий железистосинеродистый ХЧ"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 70"

    "Реактив химический Калий йодистый ХЧ ГОСТ 4232-74"

    Кол-во: 1.150

    "Позиция 71"

    "Реактив химический Калий марганцовокислый ЧДА 0.5КГ ГОСТ 20490-75"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 72"

    "Реактив химический Калий сурьмяновиннокислый ЧДА 0.25КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 73"

    "Реактив химический Калий фосфорнокислый 1-замещенный ХЧ"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 74"

    "Реактив химический Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ЧДА"

    Кол-во: 1.100

    "Позиция 75"

    "Реактив химический Калий фтористый 2-водный ЧДА"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 76"

    "Реактив химический Калий хлористый ХЧ ГОСТ 4234-77"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 77"

    "Реактив химический Калий-натрий виннокислый 4-водный ХЧ ГОСТ 5845-79"

    Кол-во: 1.200

    "Позиция 78"

    "Кальций хлористый безводный, гранулы Ч"

    Кол-во: 1.200

    "Позиция 79"

    "Реактив химический Кальций хлористый безводный Ч"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 80"

    "Канифоль сосновая экстракционная марка А"

    Кол-во: 5.700

    "Позиция 81"

    "Канифоль сосновая фасованная ССД 0.1КГ туба ГОСТ 19113-84 ЗАО СвязьСтройДеталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 82"

    "Реактив химический Квасцы алюмокалиевые 12-водные ЧДА"

    Кол-во: 1.200

    "Позиция 83"

    "Реактив химический Железоаммонийные квасцы ЧДА"

    Кол-во: 0.210

    "Позиция 84"

    "Реактив химический Азотная кислота ХЧ 65ПРОЦ 1.4КГ"

    Кол-во: 9.200

    "Позиция 85"

    "Реактив химический Аскорбиновая кислота ХЧ 1Л 0.5КГ банка ПЭ СТП ТУ КОМП 2-724-15"

    Кол-во: 0.700

    "Позиция 86"

    "Реактив химический Борная кислота ХЧ"

    Кол-во: 1.250

    "Позиция 87"

    "Реактив химический Лимонная кислота 1-водная ХЧ"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 88"

    "Ингибитор коррозии порошок 1-Гидроксиэтилиден-1.1-Дифосфоновой кислоты ОЭДФК"

    Кол-во: 0.250

    "Позиция 89"

    "Кислота паяльная 30МЛ Зубр Флюс, пластик"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 90"

    "Реактив химический Салициловая кислота марка А техническая ГОСТ 624-70"

    Кол-во: 0.160

    "Позиция 91"

    "Реактив химический Серная кислота ХЧ 1.84КГ ГОСТ 4204-77"

    Кол-во: 58.600

    "Позиция 92"

    "Кислота соляная ХЧ бутылка стекло 1.2КГ 1Л ГОСТ 3118-77"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 93"

    "Реактив химический Сульфаминовая кислота ЧДА ГОСТ 5821-78"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 94"

    "Реактив химический Сульфаниловая кислота ЧДА"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 95"

    "Реактив химический Сульфосалициловая кислота ХЧ 1КГ"

    Кол-во: 0.750

    "Позиция 96"

    "Реактив химический Сульфосалициловая кислота 2-водная ЧДА"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 97"

    "Реактив химический Уксусная кислота ЧДА ГОСТ 61-75"

    Кол-во: 7.500

    "Позиция 98"

    "Реактив химический Фенилантраниловая кислота ЧДА 105МЛ 0.05КГ банка ПЭТ коричневая ТУ 6-09-3592-87"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 99"

    "Реактив химический Щавелевая кислота 2-водная ХЧ"

    Кол-во: 5.220

    "Позиция 100"

    "Реактив химический Янтарная кислота ХЧ"

    Кол-во: 0.070

    "Позиция 101"

    "Индикатор Крахмал растворимый ЧДА ГОСТ 10163-76"

    Кол-во: 0.420

    "Позиция 102"

    "Реактив химический Магний сернокислый 7-водный ХЧ"

    Кол-во: 0.850

    "Позиция 103"

    "Реактив химический Марганец (II) хлористый 4-водный ЧДА 0.5КГ"

    Кол-во: 2.500

    "Позиция 104"

    "Реактив химический Марганец (II) хлористый 4-водный ЧДА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 105"

    "Реактив химический Олово (II) хлористое 2-водное Ч 0.005КГ"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 106"

    "Реактив химический Натрий азид ЧДА 0.5КГ"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 107"

    "Реактив химический Натрий гидроокись ЧДА ГОСТ 4328-77"

    Кол-во: 7.700

    "Позиция 108"

    "Реактив химический Натрий диэтилдитиокарбамат 3-водный ЧДА 99ПРОЦ SEA-8864.F00103 ГОСТ 8864-71"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 109"

    "Государственный стандартный образец АСПАВ (додецилсульфат натрия) ГСО 8748-2006 1МГ/СМ3 5МЛ фон вода ампула"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 110"

    "Реактив химический Натрий надсернокислый ЧДА ТУ 6-09-2869-78"

    Кол-во: 1.100

    "Позиция 111"

    "Реактив химический Натрий сернистый 9-водный ЧДА ГОСТ 2053-77 (сульфид натрия)"

    Кол-во: 0.350

    "Позиция 112"

    "Реактив химический Натрий серноватистокислый 5-водный ЧДА ГОСТ 27068-86"

    Кол-во: 0.170

    "Позиция 113"

    "Стандарт-титр Соляная кислота 0.1Н 10 ампул ТУ 2642-001-33813273-97"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 114"

    "Реактив химический Натрий сернокислый безводный ХЧ ГОСТ 4166-76"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 115"

    "Реактив химический Натрий тетраборнокислый 10-водный ХЧ ГОСТ 4199-76"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 116"

    "Реактив химический Натрий углекислый 10-водный ХЧ 600МЛ 0.5КГ банка низкая ПЭ с крышкой ГОСТ 84-76"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 117"

    "Реактив химический Натрий углекислый безводный ЧДА"

    Кол-во: 0.060

    "Позиция 118"

    "Реактив химический Натрий углекислый кислый ХЧ"

    Кол-во: 0.150

    "Позиция 119"

    "Реактив химический Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА ГОСТ 199-78"

    Кол-во: 0.550

    "Позиция 120"

    "Реактив химический Натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный ЧДА 105МЛ 0.1КГ банка ПЭТ коричневая ГОСТ 4172-76"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 121"

    "Реактив химический Натрий фосфорнокислый (Пирофосфат) 10-водный ЧДА ГОСТ 342-77"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 122"

    "Реактив химический Натрий хлористый ХЧ ГОСТ 4233-77"

    Кол-во: 2.550

    "Позиция 123"

    "Бензин-растворитель Нефрас С3 80/120 ГОСТ 443"

    Кол-во: 97.100

    "Позиция 124"

    "Государственный стандартный образец иона аммония ГСО 7747-99 1МГ/МЛ 5МЛ фон вода ампула"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 125"

    "Государственный стандартный образец нитрат-ион ГСО 7820-2000 1Г/ДМ3 амп. 5см3 (фон - вода)"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 126"

    "Государственный стандартный образец механических примесей МПН-0.250-ЭК ГСО 7858-2000 0.2000-0.3000% 100Г"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 127"

    "Государственный стандартный образец 2 ВН-2.0-ЭК ГСО 7932-2001 1.8-2.2 100Г 3.05.03.04.0050"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 128"

    "Государственный стандартный образец ТВЗТ-140-ЭК МСО 0603:2003 ГСО 8137-2002 500МЛ флакон"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 129"

    "Государственный стандартный образец темп. вспышки в открытом тигле (углеводороды и масла) ТВОТ-190-ЭК ГСО 8153-2002 185-215 °C 250МЛ фл."

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 130"

    "Государственный стандартный образец ТВОТ-230-ЭК ГСО 8154-2002 МСО 0609:2003 225-250°C 500МЛ флакон"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 131"

    "Государственный стандартный образец темп. вспышки в открытом тигле (углеводороды и масла) ТВОТ-270-ЭК ГСО 8155-2002 255-290С 250МЛ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 132"

    "Государственный стандартный образец ПЛ-2 ГСО 8157-2002 864,2 кг/м3 при 15°С; 861,0 кг/м3 при 20°С 500МЛ 7-38202"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 133"

    "Государственный стандартный образец общая жесткость воды ГСО 8206-2002 100ммоль/дм3 5МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 134"

    "Государственный стандартный образец кислотного числа нефтепродуктов КЧ-0,02-ЭК (0,018-0,022мгКОН/г) ГСО 8499-2003 флакон 100см3"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 135"

    "Государственный стандартный образец КЧ-0.05-ЭК ГСО 8500-2003 0.045-0.055МГКОН/Г фл. 100см3"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 136"

    "Государственный стандартный образец вязкости жидкости РЭВ-100 ГСО 8594-2004 85-116мм2/с при 20С 500МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 137"

    "Государственный стандартный образец Общей (карбонатной) щелочности воды ГСО 9285-2009 1000 ммоль/дм3 10МЛ пробирка"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 138"

    "Государственный стандартный образец нефтепродукты в ЧХУ ГСО 7248-96 МСО 0186:2000 50.00"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 139"

    "Государственный стандартный образец Фенол ГСО 7101-94 0.1Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 140"

    "Государственный стандартный образец нефтепродуктов в гексане ГСО 7950-2001 1МГ/СМ3 5.5МЛ ампула 2-6ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 141"

    "Государственный стандартный образец хлорид-иона ГСО 7617-99 МСО 0190:2000 10МГ/МЛ 5МЛ фон вода ампула"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 142"

    "Государственный стандартный образец ионов магния ГСО 7681-99 1Г/ДМ3 5МЛ фон вода ампула"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 143"

    "Государственный стандартный образец нитрит-ионов ГСО 7753-2000 1Г/ДМ3 5МЛ МСО 0202:2001 3.05.01.0290"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 144"

    "Государственный стандартный образец Перманганатная окисляемость ГСО 7797-2000 1Г/ДМ3 5МЛ"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 145"

    "Государственный стандартный образец ион железа ГСО 7835-2000 1Г/ДМ3 5МЛ ампула ГОСТ Р 8.735.1-2014"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 146"

    "Государственный стандартный образец ионов меди ГСО 7836-2000 1Г/ДМ3 фон-1М HNO3 ампула 5СМ3"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 147"

    "Государственный стандартный образец ионов цинка ГСО 7837-2000 1Г/ДМ3 фон-1М HNO3 ампула 5СМ3"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 148"

    "Государственный стандартный образец иона свинца (II) ГСО 7877-2000 МСО 0302:2002 1МГ/МЛ 5МЛ фон 1моль/л HNO3 ампула"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 149"

    "Государственный стандартный образец иона алюминия (III) ГСО 7927-2001 МСО 0306:2002 1МГ/МЛ 5МЛ фон 1 МОЛЬ/Л HNO3 ампула"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 150"

    "Государственный стандартный образец Нефтепродукты в гексане ГСО 7950-2001 1МГ/СМ3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 151"

    "Бензин-растворитель Нефрас С-50/170 ГОСТ 8508-80"

    Кол-во: 1220.000

    "Позиция 152"

    "Бензин-растворитель Уайт-спирит 10Л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 153"

    "Реактив химический Реактив Грисса ЧДА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 154"

    "Реактив химический Реактив Несслера ЧДА ТУ 6-09-2089-77"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 155"

    "Реактив химический Ртуть (II) азотнокислая 1-водная ЧДА ГОСТ 4520-78"

    Кол-во: 4.200

    "Позиция 156"

    "Реактив химический Серебро азотнокислое ХЧ"

    Кол-во: 0.030

    "Позиция 157"

    "Серебро азотнокислое хч 0.05КГ"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 158"

    "Реактив химический Серебро сернокислое ХЧ 0.05КГ ООО "Олимп-ДМ""

    Кол-во: 0.260

    "Позиция 159"

    "Сода кальцинированная ТМ Сода Марка А 25КГ ГОСТ 5100-85"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 160"

    "Спирт изопропиловый технический Химэкси канистра 10Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 161"

    "Стандарт-титр 3 разряда тип 6 для приготовления буферных растворов pH 12.43"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 162"

    "Стандарт-титр Иод для рН-метрии pH 1.65; 3.56; 4.01; 6.86; 9.18; 12.43 6 ампул"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 163"

    "Стандарт-титр 3 разряда для рН-метрии pH 1.65; 3.56; 4.01; 6.86; 9.18; 12.43 6 ампул"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 164"

    "Стандарт-титр Натрий сернистокислый 0.1Н 10 ампул ООО " Химтитры"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 165"

    "Стандарт-титр Калий двухромовокислый 10 ампул ТУ 2642-001-33813273-97"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 166"

    "Стандарт-титр Калиевая соль марганцовой кислоты 0.1Н 10 ампул АО "НПИП "УРАЛХИМИНВЕСТ" ТУ 2642-001-33813273-97 Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 167"

    "Стандарт-титр Серная кислота 0.1Н 10 ампул АО "НПИП "УРАЛХИМИНВЕСТ" ТУ 2642-001-33813273-97 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 168"

    "Серебро азотнокислое 0,1Н стандарт-титр 1 ампула 7-39513"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 169"

    "Стандарт-титр Щавелевая кислота 10 ампул ТУ 2642-001-33813273-97"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 170"

    "Стандарт-титр Магний сернокислый 10 ампул ТУ 2642-001-33813273-97"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 171"

    "Стандарт-титр Натрий тетраборнокислый 0.1Н 10 ампул"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 172"

    "Стандарт-титр Натрий хлористый 0.1Н 10 ампул ТУ 2642-001-56278322-2008"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 173"

    "Стандарт-титр калий тетраоксалат 2-разряд тип 1 для рН-метрии pH 1.65"

    Кол-во: 44.000

    "Позиция 174"

    "Стандарт-титр Кальций гидроокись 2 разряда тип 6 для рН-метрии pH 12.43 6ШТ Россия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 175"

    "Стандарт-титр Калий фталевокислый кислый 3 разряда тип 3 для рН-метрии pH 4.01 6 ампул ГОСТ 8.135-2004"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 176"

    "Стандарт-титр фосфатный 2 разряда тип 4 для рН-метрии на 0.5Л буферного раствора pH 6.86 ГОСТ 8.135-2004"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 177"

    "Стандарт-титр Соль Мора 10 ампул ООО "Крезол" ТУ 20.59-046-79640352-2018 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 178"

    "Стандарт-титр Трилон Б 0.1Н 10 флаконов ТУ 20.59-046-79640352-2018 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 179"

    "Реактив химический Стеариновая кислота Т-32 техническая стеарин 0.18КГ туба флюс формовой"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 180"

    "Реактив химический Сульфарсазен ЧДА"

    Кол-во: 0.030

    "Позиция 181"

    "Тиомочевина ЧДА 7-56235 0.1КГ"

    Кол-во: 0.080

    "Позиция 182"

    "Толуол ЧДА 0.86КГ ГОСТ 5789-78"

    Кол-во: 4.300

    "Позиция 183"

    "Реактив химический Трилон Б ЧДА ГОСТ 10652-73"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 184"

    "Реактив химический Углерод четыреххлористый ХЧ"

    Кол-во: 25.600

    "Позиция 185"

    "Реактив химический Фенолфталеин ЧДА"

    Кол-во: 0.030

    "Позиция 186"

    "Фильтр обеззоленный белая лента 11СМ 100ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 187"

    "Фильтр обеззоленный белая лента 15СМ 100ШТ ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 188"

    "Фильтр обеззоленный Красная лента 11СМ 100ШТ 7-42511"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 189"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Мелиор 12.5СМ 100ШТ ТУ 2642-001-68085491-2011"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 190"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента 14СМ 100ШТ ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 191"

    "Реактив химический Хлороформ ХЧ"

    Кол-во: 16.500

    "Позиция 192"

    "Реактив химический Хром (III) азотнокислый 9-водный 0.25КГ 7-30375 для анализа (1024810250)"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 193"

    "Реактив химический Хромовый темно-синий ЧДА"

    Кол-во: 0.060

    "Позиция 194"

    "Реактив химический Цинк гранулированный ЧДА"

    Кол-во: 0.150

    "Позиция 195"

    "Реактив химический Цинк сернокислый 7-водный ЧДА 0.1КГ"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 196"

    "Реактив химический Цинк уксуснокислый 2-водный ЧДА ГОСТ 5823-78"

    Кол-во: 1.200

    "Позиция 197"

    "Эфир диэтиловый ЧДА 0.65"

    Кол-во: 0.700

    "Позиция 198"

    "Индикатор Индигокармин (C.I.73015) ЧДА 11.6...14pH SEA-714.F00033 ТУ 6-09-714-71"

    Кол-во: 0.012

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