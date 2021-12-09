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Наименование закупки
Поставка расходных материалов для лабораторий (УСЛ 370)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 14:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Почтовый адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Контактный телефон
+7 347 237-50-80
Факс
+7 347 237-28-16
Адрес электронной почты
azaytsev@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцев Антон Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для лабораторий (УСЛ 370)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251422Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для лабораторий (УСЛ 370)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, Миловский сельсовет, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
ДЛЯ НЕ СМСП: Расчеты за товар осуществляются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). ДЛЯ СМСП Расчеты за товар осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). Доставка осуществляется транспортом поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Уфа"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Кол-во: 0.060
Кол-во: 0.156
Кол-во: 5.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.050
Кол-во: 1.300
Кол-во: 2.500
Кол-во: 1.250
Кол-во: 14.400
Кол-во: 18.000
Кол-во: 14.400
Кол-во: 1.000
Кол-во: 360.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 19.200
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 39.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 37.000
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Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 6.000
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Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 0.070
Кол-во: 0.470
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.010
Кол-во: 0.025
Кол-во: 0.060
Кол-во: 0.010
Кол-во: 2.000
Кол-во: 0.010
Кол-во: 0.125
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Кол-во: 0.070
Кол-во: 3.300
Кол-во: 0.100
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Кол-во: 0.400
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.050
Кол-во: 1.150
Кол-во: 0.100
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Кол-во: 1.100
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Кол-во: 1.200
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Кол-во: 0.210
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Кол-во: 0.250
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Кол-во: 58.600
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Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.750
Кол-во: 0.600
Кол-во: 7.500
Кол-во: 10.000
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Кол-во: 0.070
Кол-во: 0.420
Кол-во: 0.850
Кол-во: 2.500
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Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.100
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Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.100
Кол-во: 0.350
Кол-во: 0.170
Кол-во: 15.000
Кол-во: 1.500
Кол-во: 0.300
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.060
Кол-во: 0.150
Кол-во: 0.550
Кол-во: 0.100
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.550
Кол-во: 97.100
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 42.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 38.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1220.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.200
Кол-во: 0.030
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.260
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 39.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 44.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 39.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 23.000
Кол-во: 0.030
Кол-во: 0.080
Кол-во: 4.300
Кол-во: 20.000
Кол-во: 25.600
Кол-во: 0.030
Кол-во: 2.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 16.500
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.060
Кол-во: 0.150
Кол-во: 0.050
Кол-во: 1.200
Кол-во: 0.700
Кол-во: 0.012
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