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Наименование закупки
Поставка рентгеновских материалов для нужд ЗПКТ ООО «Газпром переработка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 12:16
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 3462 75-17-08
Факс
--
Адрес электронной почты
SmetannikovaER@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сметанникова Эльвира Рафаиловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка рентгеновских материалов для нужд ЗПКТ ООО «Газпром переработка»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2021 00:00 GMT +307.12.2021 00:0007.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251419Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка рентгеновских материалов для нужд ЗПКТ ООО «Газпром переработка»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, южнее 300 м от УКПГ-2В, филиал ЗПКТ ООО ООО «Газпром переработка»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится в срок не более 30 календарных дней после получения продукции (если предприятие относится к субъектам малого и среднего предпринимательства). Цена на продукцию с учётом доставки продукции до ЗПКТ, филиала ООО «Газпром переработка».
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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