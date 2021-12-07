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    Главная / Торги / Поставка рентгеновских материалов для нужд ЗПКТ ООО «Газпром переработка»

    Поставка рентгеновских материалов для нужд ЗПКТ ООО «Газпром переработка»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 00:0007.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251419Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251419

    Наименование закупки

    Поставка рентгеновских материалов для нужд ЗПКТ ООО «Газпром переработка»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 12:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 3462 75-17-08

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    SmetannikovaER@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сметанникова Эльвира Рафаиловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка рентгеновских материалов для нужд ЗПКТ ООО «Газпром переработка»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 00:00 GMT +307.12.2021 00:0007.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251419Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рентгеновских материалов для нужд ЗПКТ ООО «Газпром переработка»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, южнее 300 м от УКПГ-2В, филиал ЗПКТ ООО ООО «Газпром переработка»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в срок не более 30 календарных дней после получения продукции (если предприятие относится к субъектам малого и среднего предпринимательства). Цена на продукцию с учётом доставки продукции до ЗПКТ, филиала ООО «Газпром переработка».

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фиксаж концентрат Agfa G328 5Л канистра"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Экран флуоресцентный усиливающий промышленный вольфраматный УПВ-2 300х400ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Проявитель однокомпонентный жидкий Agfa Structurix G128 5Л канистра для ручной проявки"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Пленка рентгеновская радиографическая Agfa Structurix F8 NIF 30х40СМ 100ЛИСТ"

    Кол-во: 2.000

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