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    Главная / Торги / Поставка дозиметров ДРГ-01-Т1

    Поставка дозиметров ДРГ-01-Т1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251416Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251416

    Наименование закупки

    Поставка дозиметров ДРГ-01-Т1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 11:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-13-22

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    ekrivyh@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кривых Евгений Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дозиметров ДРГ-01-Т1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 10:00 GMT +307.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251416Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дозиметров ДРГ-01-Т1

    Начальная цена

    1 198 497,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Геологов 15-АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.(Если счет-фактура не выставляется, то оплата осуществляется при наличии товарной накладной, счета на оплату).2. Продукция поставляется Покупателю автомобильным транспортом в ассортименте, в объемах и сроки, указанные в спецификации к настоящему договору.Транспортные расходы по доставке продукции автомобильным транспортом от склада Поставщика до пункта назначения включены в стоимость продукции. Право собственности на поставляемую продукцию переходит к покупателю с момента поступления продукции на склад Покупателя. Одновременно с доставкой товара Поставщик предоставляет транспортные накладные (Приложение № 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением правительства РФ 21.12.2020 г. № 2200) и товарно-транспортные накладные унифицированной формы 1-Т, без выставления Покупателю расходов по доставке груза.3. Отгрузочные реквизиты: ООО ""Газпром трансгаз Югорск"" / Югорское УМТСиК. 628260, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Геологов, 15 А. 4. Цена за единицу продукции включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя.5. Гарантийные требования к продукции: Поставщик гарантирует, что вся поставляемая продукция, а также все элементы, детали и части, из которой она изготовлена, будет поставлена новой и ранее не бывшей в употреблении, не восстановленной, не контрафактной. Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции в течение срока, установленного для данной продукции соответствующим ГОСТом или ТУ, другими нормативными актами

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дозиметр ДРГ-01Т1 0.5КГ 46х76х169ММ металл ОАО "МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Россия"

    Кол-во: 30.000

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