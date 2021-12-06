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    Главная / Торги / Поставка питьевой воды для нужд РУ г. Астрахань

    Поставка питьевой воды для нужд РУ г. Астрахань

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 09:0006.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251410Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    251410

    Наименование закупки

    Поставка питьевой воды для нужд РУ г. Астрахань

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 14:43

    Документация процедуры

    Документация_эл._магазин.docx

    Проект_договора.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 124 55-17003 доб. 4146

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    eorlova@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка питьевой воды для нужд РУ г. Астрахань

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 09:00 GMT +306.12.2021 09:0006.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251410Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка питьевой воды для нужд РУ г. Астрахань

    Начальная цена

    490 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 1. Астраханская область, г. Астрахань, пр. Губернатора Александра Гужвина, д. 12, лит. В, 2.Астраханская область, Красноярский район, МО Джанайский сельсовет, ул. Энергетиков, дом 2, строение 3.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с договором

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода питьевая бутилированная Чистая питьевая вода негазированная высшей категории 19Л"

    Кол-во: 1000.000

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