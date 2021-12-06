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Наименование закупки
Поставка питьевой воды для нужд РУ г. Астрахань
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 14:43
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Контактный телефон
+7 124 55-17003 доб. 4146
Факс
+7 812 612-86-01
Адрес электронной почты
eorlova@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка питьевой воды для нужд РУ г. Астрахань
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2021 09:00 GMT +306.12.2021 09:0006.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 251410Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды для нужд РУ г. Астрахань
Начальная цена
490 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, 1. Астраханская область, г. Астрахань, пр. Губернатора Александра Гужвина, д. 12, лит. В, 2.Астраханская область, Красноярский район, МО Джанайский сельсовет, ул. Энергетиков, дом 2, строение 3.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с договором
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Кол-во: 1000.000
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